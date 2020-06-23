«Голос» уличили в призыве скандалить на участках для голосования по Конституции

Представители незарегистрированного движения «Голос» распространяют в соцсетях методичку для наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

На документ со спорными советами для наблюдателей обратили внимание авторы блога «АнтиПропаганда».

«Если внимательно полистать документ, то можно найти много интересных деталей. Например, наблюдателям рекомендуют не препятствовать совершению нарушения, а, наоборот, дать ему свершиться, после чего сразу необходимо устроить крупный скандал», – пишут авторы блога, слова которых приводит «Ридус».

Накануне представители Независимого общественного мониторинга (НОМ) написали открытое письмо, в котором обвиняют движение «Голос» в провокациях. По мнению представителей НОМ, предложения «Голоса» о наблюдении за ходом голосования по поправкам в Конституцию «выдает неприкрытую нацеленность их сочинителей на искусственное создание провокаций, нагнетание напряженности и конфликтной атмосферы на участках в период голосования».

Тем временем проект «Комитет защиты национальных интересов» на своей странице в Facebook сообщает, что охранник блогера Алексея Навального оказался главным героем репортажа телеканала «Дождь» о «массовой скупке» сим-карт для онлайн-голосования.

Так, 16 июня телеканала «Дождь» опубликовал очередное «сенсационное» расследование, в котором рассказывалось о якобы массовой регистрации поддельных учетных записей на портале «Мос.ру» и «Госуслуги» с использованием «левых» сим-карт. Сюжет основывается на истории группы молодых людей, которые рассказали журналистам как о самих сим-картах, так и порядке их применения в ходе голосования.

При этом власти столицы официально разъяснили, что приведенная авторами схема является фейком, поскольку учетные записи, созданные после 5 июня, голосовать не смогут.

«Однако, если отойти от заявлений участников «расследования» и изучить информацию о них в социальных сетях, то можно выяснить примечательный факт, который сам говорит за себя. Так, один из фигурантов сюжета Олег Аникин длительное время работал в ЧОП «Стрела». Клиентом именно этой организации «совершенно случайно» является блогер Навальный», – сообщают авторы проекта.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о том, что ЦИК принял более 1,5 млн заявлений от граждан, желающих голосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования в рамках механизма «Мобильный избиратель».

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