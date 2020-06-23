В НОМ сообщили об очередных провокациях движения «Голос»

Взгляд
23 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:01  |  vz.ru
Разделы

Когда россияне смогут отдыхать за границей

Летний отдых за границей в этом году сомнителенФото: Enrique Calvo/Reuters
Ряд популярных у россиян туристических направлений снимают ограничения, вызванные коронавирусом – хотя и не до конца. И хотя МИД по-прежнему не рекомендует выезжать за границу, а авиаперелеты весьма ограничены, многие уже сейчас хотели бы, как это было прежде, провести отпуск за рубежом. Можно ли ожидать, что эта возможность вернется к нам уже этим летом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
Перейти а раздел…

Отрыв днища. Как справиться с катастрофой в Норильске

Работы на месте разлива топлива близ ТЭЦ-3, Норильск. На фото – тот самый резервуарФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В Норильске продолжаются работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы – разливу резервуара с соляркой. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД на месте изучил, как теперь объясняют причины произошедшего, как люди и техника восстанавливают отравленную землю – и что нужно сделать, чтобы ничего подобного больше никогда не случилось. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия подстрахует Сербию от предательства

Столь высокий результат на выборах, по мнению Вучича, обязывает ускорить процесс вступления Сербии в ЕСФото: REUTERS/Marko Djurica
Во вторник в Россию с двухдневным визитом прибывает президент Сербии Вучич, триумфально выигравший выборы. А уже в субботу в Вашингтоне Трамп предложит ему и албанскому лидеру Косова сделку по окончательному решению их проблемы. Это более важное событие для нас, чем может показаться на первый взгляд. Москва должна воспользоваться возможностью и подстраховать сербов от страшной ошибки. Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

«Подарки» от русского народа требуют благодарности

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящая буря поднялась среди политологов после слов Владимира Путина об исконно русских территориях, отошедших к другим странам после распада СССР. Многие подумали, что пришло время заявить о территориальных претензиях России к своим соседям. Подробности...

Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Желающим получить российский трон нужно молча ждать

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никакие Ротшильды не будут вкладывать в Ходорковского миллиард долларов, потому что после обнуления смысл этих инвестиций существенно понизится. И ФСБ не будет бодаться с ГРУ, а вторая башня Кремля с третьей – по той же самой причине: чего бодаться-то, кресло всё равно не освободят. Подробности...
Обсуждение: 142 комментария
    Перейти а раздел…

    «Пугающая победа» президента Сербии

    Самые неоднозначные памятники России

    Лукашенко пошел ва-банк

      Перейти а раздел…

      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

      Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любители
      Подробности...

      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
      Подробности...

      Ливень затопил подземные переходы в Москве

      На фото – столичные коммунальные службы откачивают воду из подземного перехода на Варшавском шоссе. Некоторые столичные улицы были затоплены в результате сильного ливня, прошедшего накануне в Москве
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
          • Это невозможно

          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

          • Все зависит от суммы компенсации

          • Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны

            Перейти а раздел…

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Осужденный американец Пол Уилан решил не обжаловать приговор и ждать обмена
              Американский анализатор воздуха замкнуло в российском сегменте МКСМакрон обвинил Эрдогана в ведении «опасной игры» в ЛивииТрамп обвинил Обаму в госизменеНазван подрядчик, который достроит «Силу Сибири»
              Праздничный салют в Москве перенеслиПушков объяснил отказ Зеленского приезжать на парад Победы в МосквуВ США заподозрили всплеск линчевания афроамериканцевВ России решили создать возвращаемую ракету-носитель
              В Крым перебросят уникальный самолет для вызова осадковПосол Австрии заявил о намерении принять участие в параде Победы в МосквеБолтон рассказал о якобы непереведенных словах Путина на встрече в КремлеПригожин высказался о разводе Асмус и Харламова

              Главная тема


              Россия подстрахует Сербию от предательства

              громкое дело


              Адвокат Ефремова отреагировал на сообщения о «хроническом алкоголизме» актера

              «прийти к консенсусу»


              На Украине нашли математическое доказательство невозможности победить Россию

              конфликт с Турцией


              Макрон привел свидетельство «смерти мозга НАТО»

              Видео

              подозрения в госизмене


              Зачем СБУ завербовала российского полицейского

              православные каноны


              Справедлива ли критика в адрес главного военного храма России

              спаситель Франции


              Почему генерал Де Голль стал другом России

              «пуля – патрон – оружие»


              Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия

              Поправки в Конституцию


              Захар Прилепин: Желающим получить российский трон нужно молча ждать

              Дело Ефремова


              Ирина Алкснис: Известность не наделяет дополнительными правами

              Капитуляция Франции


              Максим Соколов: Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?

              В НОМ сообщили об очередных провокациях движения «Голос»

              23 июня 2020, 11:05

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              Представители «Независимого общественного мониторинга» (НОМ) и Совета при президенте по правам человека опубликовали открытое заявление, в котором раскритиковали предлагаемые движением «Голос» форматы наблюдения на голосовании по поправкам к Конституции.

              На сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг», которая занимается защитой прав избирателей, появилось заявление представителей СПЧ и НОМ. Среди них – член СПЧ, учредитель ассоциации Александр Брод и ответственный секретарь СПЧ, председатель НОМ Александр Точенов. Авторы заявления обратили внимание на движение «Голос», которое предлагает рассмотреть иные форматы наблюдения за голосованием по поправкам к Конституции.

              «Последние обращения «Голоса» и ряда других организаций с предложениями о новых форматах наблюдения и методические документы по организации такого наблюдения вызывают все больше вопросов с точки зрения законности, элементарного здравого смысла и безопасности его участников. Логика, содержание и структура этих и прочих документов с головой выдает неприкрытую нацеленность их сочинителей на искусственное создание провокаций, нагнетание напряженности и конфликтной атмосферы на участках в период голосования», – говорится в обращении.

              Авторы заявления указывают, что попытки организовать в обход общественных палат параллельное наблюдение за ходом голосования от имени незарегистрированных структур заведомо противоречат действующему законодательству и дезориентируют потенциальных наблюдателей.

              «Не представляющие цельности и внутренней логики, не отвечающие задачам защиты прав граждан, методические документы, распространяемые от лица этих структур, бессмысленны, поскольку не учитывают, а в ряде случаев противоречат особенностям установленных процедур общероссийского голосования, а люди, делегированные этими структурами якобы для наблюдения по закону, не могут быть допущены на участки», – отмечается в обращении.

              Авторы заявления уверены, что «следование инструкциям псевдонаблюдения  просто опасно для жизни и здоровья наблюдателей». Так дорожная карта для наблюдения, представленная движением «Голос», содержит рекомендации к намеренному нарушению санитарно-эпидемиологических требований, а механически переписанная с материалов прошлых выборных кампаний инструкция для наблюдателей предполагает осуществление отдельных форм наблюдения «контактным» способом, что подвергает жизнь и здоровье наблюдателей необоснованному риску.

              «Единственной легитимной формой общественного наблюдения, гарантирующей полноценное участие граждан в общественном контроле за ходом общероссийского голосования,  является их направление по линии Общественной палаты Российской Федерации и региональных общественных палат», – подчеркнули авторы обращения.

              Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш в комментарии газете ВЗГЛЯД также раскритиковал планы движения «Голос» создать свой актив так называемых наблюдателей.

              «Недруги выпрыгивают из штанов давно. Им не нужна сильная Россия, их усилия направлены на срыв голосования по поправкам в Конституцию. Слышали мы от них и про бойкот голосования, и про нелегитимность, и много другой дури. Хочется спросить: а судьи кто? Посмотрите в зеркало, ваша хваленая Америка задыхается от полицейского насилия и расизма, города охвачены погромами и поджогами. И вы нас учите демократии?» – заявил Граудиньш.

              Он выразил уверенность, что оппозиции «не удалось запугать россиян», и голосование состоится.

              «Но недруги никак не угомонятся, они постоянно вставляют палки в колеса. Теперь организация «Голос» пытается незаконно создать свой актив так называемых наблюдателей, ... которые придут мешать работать комиссиям по проведению голосования, будут придумывать нарушения по своим госдеповским инструкциям, распространять вранье в западной прессе и писать доносы в Совет Европы. Все эти грязные методы известны. Затем последуют призывы к прогнившей западной политической элите о том, что голосование нелегитимно, что Россию надо снова наказать, ужесточить санкции», – заявил правозащитник.

              По его словам, сейчас развернута «настоящая гибридная война против России». «И тем, кто платит гранты таким организациям как «Голос», на народ плевать. Им бы дорваться до природных ресурсов России, а народ они превратят в рабов и загонят в гетто, в шахты, на рудники, на лесоповал. Но этому не бывать никогда. Я уверен, Россия проведет голосование достойно, стряхнет с себя прилипший мусор и будет уверенно развиваться. Поправки в Конституцию дадут России «второе» дыхание», – заключил Граудиньш.

              Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.

              Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о том, что ЦИК принял более 1,5 млн заявлений от граждан, желающих голосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования в рамках механизма «Мобильный избиратель».

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............