В НОМ сообщили об очередных провокациях движения «Голос»

Представители «Независимого общественного мониторинга» (НОМ) и Совета при президенте по правам человека опубликовали открытое заявление, в котором раскритиковали предлагаемые движением «Голос» форматы наблюдения на голосовании по поправкам к Конституции.

На сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг», которая занимается защитой прав избирателей, появилось заявление представителей СПЧ и НОМ. Среди них – член СПЧ, учредитель ассоциации Александр Брод и ответственный секретарь СПЧ, председатель НОМ Александр Точенов. Авторы заявления обратили внимание на движение «Голос», которое предлагает рассмотреть иные форматы наблюдения за голосованием по поправкам к Конституции.

«Последние обращения «Голоса» и ряда других организаций с предложениями о новых форматах наблюдения и методические документы по организации такого наблюдения вызывают все больше вопросов с точки зрения законности, элементарного здравого смысла и безопасности его участников. Логика, содержание и структура этих и прочих документов с головой выдает неприкрытую нацеленность их сочинителей на искусственное создание провокаций, нагнетание напряженности и конфликтной атмосферы на участках в период голосования», – говорится в обращении.

Авторы заявления указывают, что попытки организовать в обход общественных палат параллельное наблюдение за ходом голосования от имени незарегистрированных структур заведомо противоречат действующему законодательству и дезориентируют потенциальных наблюдателей.

«Не представляющие цельности и внутренней логики, не отвечающие задачам защиты прав граждан, методические документы, распространяемые от лица этих структур, бессмысленны, поскольку не учитывают, а в ряде случаев противоречат особенностям установленных процедур общероссийского голосования, а люди, делегированные этими структурами якобы для наблюдения по закону, не могут быть допущены на участки», – отмечается в обращении.

Авторы заявления уверены, что «следование инструкциям псевдонаблюдения просто опасно для жизни и здоровья наблюдателей». Так дорожная карта для наблюдения, представленная движением «Голос», содержит рекомендации к намеренному нарушению санитарно-эпидемиологических требований, а механически переписанная с материалов прошлых выборных кампаний инструкция для наблюдателей предполагает осуществление отдельных форм наблюдения «контактным» способом, что подвергает жизнь и здоровье наблюдателей необоснованному риску.

«Единственной легитимной формой общественного наблюдения, гарантирующей полноценное участие граждан в общественном контроле за ходом общероссийского голосования, является их направление по линии Общественной палаты Российской Федерации и региональных общественных палат», – подчеркнули авторы обращения.

Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш в комментарии газете ВЗГЛЯД также раскритиковал планы движения «Голос» создать свой актив так называемых наблюдателей.

«Недруги выпрыгивают из штанов давно. Им не нужна сильная Россия, их усилия направлены на срыв голосования по поправкам в Конституцию. Слышали мы от них и про бойкот голосования, и про нелегитимность, и много другой дури. Хочется спросить: а судьи кто? Посмотрите в зеркало, ваша хваленая Америка задыхается от полицейского насилия и расизма, города охвачены погромами и поджогами. И вы нас учите демократии?» – заявил Граудиньш.

Он выразил уверенность, что оппозиции «не удалось запугать россиян», и голосование состоится.

«Но недруги никак не угомонятся, они постоянно вставляют палки в колеса. Теперь организация «Голос» пытается незаконно создать свой актив так называемых наблюдателей, ... которые придут мешать работать комиссиям по проведению голосования, будут придумывать нарушения по своим госдеповским инструкциям, распространять вранье в западной прессе и писать доносы в Совет Европы. Все эти грязные методы известны. Затем последуют призывы к прогнившей западной политической элите о том, что голосование нелегитимно, что Россию надо снова наказать, ужесточить санкции», – заявил правозащитник.

По его словам, сейчас развернута «настоящая гибридная война против России». «И тем, кто платит гранты таким организациям как «Голос», на народ плевать. Им бы дорваться до природных ресурсов России, а народ они превратят в рабов и загонят в гетто, в шахты, на рудники, на лесоповал. Но этому не бывать никогда. Я уверен, Россия проведет голосование достойно, стряхнет с себя прилипший мусор и будет уверенно развиваться. Поправки в Конституцию дадут России «второе» дыхание», – заключил Граудиньш.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о том, что ЦИК принял более 1,5 млн заявлений от граждан, желающих голосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования в рамках механизма «Мобильный избиратель».

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