ЦИК принял более 1,5 млн заявок о голосовании по Конституции по месту пребывания

Центризбирком (ЦИК) принял более 1,5 млн заявлений от граждан, желающих проголосовать по закону о поправке к Конституции не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования в рамках механизма «Мобильный избиратель», сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

Памфилова сообщила на заседании в пятницу, что «по состоянию на 9.00 у нас всего принято 1 млн 555 тыс. 784 заявления о желании проголосовать по месту нахождения», передает ТАСС.

Отмечается, что комиссия на утро 19 июня приняла 947 тыс. 474 заявления от граждан о желании проголосовать по поправкам к Конституции с помощью дистанционного электронного голосования. Кроме того, почти 80 тыс. заявлений пришло от желающих проголосовать на дому.

Прием заявлений о желании проголосовать по месту нахождения продлится до 21 июня. Прикрепиться к участку для голосования можно в любом территориальном избиркоме, МФЦ или на едином портале госуслуг. С 16 до 21 июня сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии.

Жители Москвы и Нижегородской области до 21 июня могут подать заявление о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Для этого им необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

Также Памфилова уточнила, что информационные материалы ЦИК России разработаны исключительно с целью разъяснения порядка проведения общероссийского голосования и информирования о предлагаемых поправках в Конституцию. «Недопустимо, чтобы элементы этих материалов, включая логотип, использовались третьими лицами в целях агитации», – подчеркнула она.

Глава ЦИК заявила в том числе о необходимости максимально расширить возможности для желающих принять участие в наблюдении за ходом общероссийского голосования, сняв все бюрократические препоны. «Мы готовим обращение в Общественную палату РФ с просьбой максимально сдвинуть сроки приема заявлений на участие в наблюдении, вплоть до 30 июня, и упростить процедуру назначения наблюдателей», – заявила Памфилова.

В целом ряде субъектов РФ началось или планируется тестирование организаторов голосования на COVID-19. Решение о порядке проведения тестирования принимается избирательными комиссиями вместе с санитарно-эпидемиологическими службами, исходя из ситуации в регионе. В части регионов тестирование предусмотрено только в эпидемиологически неблагополучных районах. В некоторых субъектах, например, для членов комиссий 65+.

По словам Памфиловой, на текущий момент около 50 регионов готовы организовать видеонаблюдение при проведении общероссийского голосования. Всего организовать видеонаблюдение планируется в 70 регионах России.

Напомним, 1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

ЦИК и Роспотребнадзор обнародовали рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников голосования. Так, например, всем участникам голосования будут измерять температуру на подходе к месту голосования. Перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток.

Вся процедура для одного избирателя не должна превышать 15 минут. Помимо этого, предусмотрена процедура голосования на дому.