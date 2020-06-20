Европарламент призвал подать в суд ООН на Китай

ЕС должен подать иск против Китая в Международный суд ООН в Гааге, если Пекин примет закон о нацбезопасности для Гонконга, говорится в резолюции Европарламента.

ЕП считает, что закон нарушит принцип «одна страна – две системы», который определяет автономный статус Гонконга, передает ТАСС.

Кроме того, против Китая могут ввести экономические санкции. ЕП выразил уверенность, что ЕС «должен использовать свой экономический вес» в ответ на «массовые нарушения прав человека в Китае».

Резолюцию, которая носит рекомендательный характер, поддержали 565 евродепутатов при 34 голосах против и 62 воздержавшихся.

Для разбирательства в Международном суде ООН согласие должны дать все заинтересованные страны. Суд не имеет отношения к другим судебным инстанциям, базирующимся в Гааге.

22 июня должен состояться саммит ЕС – Китай.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против чиновников из Китая и Гонконга, которые, по мнению Вашингтона, подрывают автономию специального административного района.

Острое недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало рассмотрение Пекином проекта Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг.