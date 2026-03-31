Гендиректор базы «Фрегат» оказался фигурантом дела о хищениях

Tекст: Алексей Дегтярёв

Генерального директора ООО «Судоремонтная база «Фрегат» Шевцова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере на сумму более 20 млн рублей у Минобороны, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

По данным следствия, в 2019 и 2022 годах государственный заказчик заключил с предприятием многомиллионные договоры на сервисное обслуживание и ремонт техники. Обязанности по контролю за исполнением этих контрактов были возложены на Шевцова.

Уточняется, что в 2022 году он организовал ремонт техники с применением некачественных материалов, а затем предоставил документы с заведомо ложными сведениями о выполненных работах. Следствие считает, что таким образом было похищено более 20 млн рублей бюджетных средств, условия договоров выполнены не были, а Минобороны причинен ущерб в особо крупном размере.

В СК добавили, что по ходатайству следствия на имущество Шевцова наложен арест в целях обеспечения исполнения возможного приговора суда.

