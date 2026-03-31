Гендиректор базы «Фрегат» оказался фигурантом дела о хищениях
В Севастополе генерального директора судоремонтной базы «Фрегат» Сергея Шевцова обвинили в мошенничестве с бюджетными средствами Минобороны более чем на 20 млн рублей, сообщил Следственный комитет.
По данным следствия, в 2019 и 2022 годах государственный заказчик заключил с предприятием многомиллионные договоры на сервисное обслуживание и ремонт техники. Обязанности по контролю за исполнением этих контрактов были возложены на Шевцова.
Уточняется, что в 2022 году он организовал ремонт техники с применением некачественных материалов, а затем предоставил документы с заведомо ложными сведениями о выполненных работах. Следствие считает, что таким образом было похищено более 20 млн рублей бюджетных средств, условия договоров выполнены не были, а Минобороны причинен ущерб в особо крупном размере.
В СК добавили, что по ходатайству следствия на имущество Шевцова наложен арест в целях обеспечения исполнения возможного приговора суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководителя судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флорю поместили под домашний арест по делу о хищении бюджетных средств.