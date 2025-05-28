Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в крупном мошенничестве

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвинение Флоре предъявили по статье о мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2023 года Флоря вместе с сотрудниками индивидуального предпринимателя внес в документы ложные сведения о стоимости оборудования, благодаря чему они похитили из бюджета более 4 млн рублей и разделили деньги между собой.

Следственные органы уточнили, что многомиллионный контракт на поставку оборудования был заключен с индивидуальным предпринимателем в феврале 2023 года, а контроль за исполнением контракта был возложен именно на Флорю.

Во время допроса Флоря признал свою вину и дал показания, после чего суд отправил его под домашний арест.

В феврале в Москве задержали гендиректора протезно-ортопедического предприятия и двух его сообщников по подозрению в мошенничестве при исполнении контракта на сумму 685 тыс. евро.