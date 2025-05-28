  • Новость часаРоссийские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР
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    Сланцевый бум в США подошел к концу
    Эксперт указал на изменение тактики атак украинских беспилотников вглубь России
    В Германии сообщили о планах передать Украине новые комплексы ПВО и РСЗО
    Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал»
    Стало известно о требовании России письменного отказа Запада от расширения НАТО
    NYT: Зеленский едет в Берлин договариваться с Мерцем о ракетах Taurus
    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине
    Политолог объяснил критику США в адрес ЕС из-за выборов в Польше
    Подросток в Байкальске убил четверых сверстников на отмечании дня рождения
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    14 комментариев
    28 мая 2025, 12:35 • Новости дня

    Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в крупном мошенничестве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководителя судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флорю поместили под домашний арест по делу о хищении бюджетных средств, сообщили военные следственные органы СК России.

    Обвинение Флоре предъявили по статье о мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По версии следствия, с сентября по ноябрь 2023 года Флоря вместе с сотрудниками индивидуального предпринимателя внес в документы ложные сведения о стоимости оборудования, благодаря чему они похитили из бюджета более 4 млн рублей и разделили деньги между собой.

    Следственные органы уточнили, что многомиллионный контракт на поставку оборудования был заключен с индивидуальным предпринимателем в феврале 2023 года, а контроль за исполнением контракта был возложен именно на Флорю.

    Во время допроса Флоря признал свою вину и дал показания, после чего суд отправил его под домашний арест.

    В феврале в Москве задержали гендиректора протезно-ортопедического предприятия и двух его сообщников по подозрению в мошенничестве при исполнении контракта на сумму 685 тыс. евро.

    27 мая 2025, 22:13 • Новости дня
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров преподал урок канцлеру Германии Фридриху Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия, чем вызвал недоумение о поставках Taurus, сообщил SkyNews.

    Российский министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на неопытность и некомпетентность немецкого канцлера Мерца, заявившего о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия, сообщил телеканал SkyNews.

    «И теперь есть путаница в том, означает ли это, что Германия поставит свои крылатые ракеты Taurus в Киев?» – отметили на SkyNews.

    Слова Мерца о том, что Великобритания, Франция и Америка приняли это решение несколько месяцев назад, вводят в заблуждение. Была ли это оговорка или ошибка, не столь важно, когда ставки высоки настолько, что любая мелочь может стать фатальной. Министр Лавров тут же ухватился за возможность пристыдить немецкого канцлера.

    «Это был и выговор, и урок от главного дипломата России, который пытался подчеркнуть пропасть в опыте и экспертности (между ним и Мерцем). Его 22 года дипслужбы против 22 дней Мерца-канцлера отразились в словах Лаврова: «Вам еще многому предстоит научиться», – сказано в материале.

    Слова Мерца также позволили Лаврову укрепить позицию Москвы в том, что агрессорами являются европейские союзники Украины, которая запустила британские ракеты Storm Shadow по российской территории в ноябре 2024 года, а также французские Scalp и американские ATACMS.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Мерц рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    На это лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель ответила осуждением, подчеркнув опасность эскалации. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на то, что решение Берлина не ограничивать дальность передаваемых Киеву вооружений загонит ФРГ в еще более сложную ситуацию.

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    27 мая 2025, 19:04 • Новости дня
    Расчет ЗРК «Бук-М3» рассказал, как удалось сбить украинского аса на МиГ-29
    Расчет ЗРК «Бук-М3» рассказал, как удалось сбить украинского аса на МиГ-29
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Опытный украинский пилот истребителя МиГ-29 долго уходил от ракет, но его удалось ликвидировать ударом российского зенитного комплекса «Бук-М3», рассказали в расчете комплекса.

    Начальник расчета Антон Осипов рассказал «Звезде», что воздушная цель неоднократно фиксировалась радарами – пилот украинского МиГ-29 действовал нагло, уверенно приближался к позициям российских войск и всегда вовремя уходил от ракетных ударов.

    В этот раз противник допустил ошибку, взлетев выше положенного. Благодаря этому самолет оказался в зоне поражения, и расчет воспользовался моментом: был произведен захват, после чего ракета отправилась за целью.

    «Я даже не сомневаюсь, что это был профи. Ас своего дела», – заявил Осипов.

    Он добавил, что несмотря на мастерство пилота, расчет «Бука-М3» сумел сработать быстрее и уничтожить самолет противника.

    В прошлую субботу, 24 мая, российская противовоздушная оборона уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    27 мая 2025, 17:25 • Видео
    Новые санкции США против России. Ждем?

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    27 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное»

    Путин на заседании набсовета РСВ дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин одобрил запуск второго сезона конкурса «Это у нас семейное», в котором семьи смогут вновь продемонстрировать свои традиции и достижения.

    Владимир Путин дал разрешение на запуск второго сезона конкурса «Это у нас семейное», передает РИА «Новости». Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин на заседании наблюдательного совета сообщил, что подготовительные работы завершены и попросил разрешения на старт конкурса.

    «Конечно», – ответил президент, одобрив начало нового сезона семейного проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что конкурс «Это у нас семейное» прошел успешно.

    Путин отметил, что большое количество участников конкурса свидетельствует о его востребованности.

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    27 мая 2025, 13:23 • Новости дня
    Элитный отряд наемников объявил о выходе из ВСУ

    Англоязычная рота Chosen Company прекратила деятельность в составе ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Англоязычные наемники Chosen Company, воевавшие на Украине почти 39 месяцев, объявили о выходе из состава украинской армии и прекращении своей деятельности.

    Об уходе из Вооруженных сил Украины объявил элитный отряд наемников Chosen Company, передает «Российская газета». Командир подразделения, гражданин США Райан О'Лири, сообщил, что Chosen Company прекращает деятельность и отделяется от украинской армии. По его словам, официальное заявление появится после завершения его контракта, чтобы избежать нарушения украинских законов и уставов.

    О'Лири отметил: «Это был хороший забег продолжительностью в 39 месяцев». Chosen Company изначально была сформирована как 312-я шведская добровольческая рота вскоре после начала спецоперации. Ею командовал отставной офицер шведской армии Эдвард Селандер Патриньяни, который погиб в июле 2022 года.

    В начале 2023 года подразделение было переименовано в «Команду избранных» для отражения многонационального состава, где основную часть составляли граждане США. Рота была приписана к 59-й моторизованной бригаде ВСУ и участвовала в неудачном контрнаступлении в Запорожской области. В октябре 2024 года Chosen Company вошла в 49-й отряд специального назначения СБУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, уничтожив склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников.

    Тактическая группа из семи французских наемников под названием «Международный реванш» проходит боевую подготовку в одном из тренировочных лагерей под Киевом для иностранных добровольцев.

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    27 мая 2025, 21:17 • Новости дня
    В Германии потребовали вернуть немецкое золото из США

    Европейская ассоциация налогоплательщиков потребовала вернуть немецкое золото из США

    В Германии потребовали вернуть немецкое золото из США
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне обострения отношений между Европой и США группа политиков и налогоплательщиков Германии настаивает на срочном возврате 1250 тонн золотого запаса из Нью-Йорка.

    Европейская ассоциация налогоплательщиков и представители ХДС/ХСС выступили с инициативой ускорить возвращение в Германию значительной части немецкого золота, хранящегося в США, сообщает газета Bild. Как пишет издание, причиной обращения стали опасения в связи с ростом напряженности между Берлином и Вашингтоном и сомнения в независимости Федеральной резервной системы США, пишет ТАСС.

    Глава ассоциации Михаэль Егер направил открытые письма руководству Бундесбанка и министру финансов Германии, в которых предупредил: «В последние недели все читали, что президент Дональд Трамп ставит под сомнение независимость Федеральной резервной системы США, поскольку он был крайне раздражен тем, что она не снизила ключевую процентную ставку, когда он настоятельно призывал ее это сделать».

    По данным Bild, в Германии увеличилось беспокойство после реакции из США, и представители консервативных кругов призвали готовиться даже к возможному разрыву трансатлантического альянса. Егер считает, что в ближайшие год-два золото может оказаться под угрозой. Он отметил, что цель ассоциации – дать старт важной дискуссии, не подвергая критике ни Бундесбанк, ни правительство Германии.

    Объем золотых резервов Германии составляет 3375 тонн, почти 37% из них (около 100 млрд евро) размещены в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.


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    28 мая 2025, 09:33 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении 67-й бригады ВСУ
    Стало известно об уничтожении 67-й бригады ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Южно-Донецком направлении достигли такого уровня, что в строю осталось менее 20% личного состава.

    Около 80% личного состава 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины было уничтожено в результате продолжительных попыток удержать оборону на Южно-Донецком участке, передает ТАСС. В составе бригады находились боевики ряда террористических организаций, включая «Правый сектор» (запрещен в России).

    В российских силовых структурах отметили: «От 67-й бригады осталось менее 20%. Личный состав украинское командование уничтожило в бесконечных попытках удержать оборону на Южно-Донецком направлении».

    Также сообщается, что уцелевший после боев личный состав бригады считается небоеспособным и не способен продолжать полноценные военные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы нанесли удары по позициям 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в селе Комар на границе ДНР и Днепропетровской области.

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    27 мая 2025, 18:32 • Новости дня
    Песков: Путин четко дал понять о недопустимости «хулиганства» беспилотниками
    Песков: Путин четко дал понять о недопустимости «хулиганства» беспилотниками
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на атаки украинскими беспилотниками российских регионов.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков подчеркнул: «Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить – будете получать». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее Минобороны России гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Ведомство сообщало, что вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, ликвидировав склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников.

    Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что ответные удары России по территории Украины абсолютно естественны при текущей ситуации.

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    27 мая 2025, 14:19 • Новости дня
    Лавров предложил провести второй раунд переговоров по Украине в Стамбуле
    Лавров предложил провести второй раунд переговоров по Украине в Стамбуле
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле, отметив преимущества площадки.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил вновь воспользоваться услугами Турции для организации второго раунда переговоров с Украиной, передает ТАСС.

    По его словам, «в Стамбуле очень хорошо» и он обратился бы к турецким коллегам для проведения следующей встречи.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан, в свою очередь, подтвердил готовность Турции принять переговоры России и Украины в любое время. Он подчеркнул, что Анкара считает содействие мирному процессу своей миссией для региона и мира в целом. Глава МИД Турции заверил, что его страна продолжит оказывать всестороннюю поддержку для достижения дипломатического урегулирования.

    Ранее Турция заявила о готовности принять новые переговоры по Украине.

    Лавров отметил, что Москва высоко ценит содействие Анкары в организации прямых переговоров между российской и украинской делегациями.

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    27 мая 2025, 22:52 • Новости дня
    Венгрия и Словакия отвергли польскую инициативу о демократии в Евросоюзе

    Венгрия и Словакия заблокировали декларацию ЕС о демократии

    Tекст: Ирма Каплан

    Страны Центральной Европы отказались поддержать декларацию об укреплении демократии, предложенную Польшей, сославшись на разногласия по ряду ключевых положений.

    Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали предложение Польши об укреплении демократии в Европе из-за разногласий, передает ТАСС.

     «Венгрия и Словакия не поддержали предложение об укреплении демократии в Европе, которое было выдвинуто Польшей, председательствующей сейчас в Совете ЕС».

    По словам Бока, устойчивость демократии, упоминаемая в документе, трактуется европейскими институтами и рядом государств ЕС неверно. В польской инициативе отсутствует требование прозрачности финансирования неправительственных организаций, которые, по мнению Будапешта, часто используются политическими силами.

    Бока подчеркнул, что венгерское правительство выступает против подобной трактовки демократии и не согласна с позицией ведущих стран Евросоюза по роли НПО в обществе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский отказался поддержать декларацию националистов, поскольку не согласен с пунктом о запрете на вступление Украины в НАТО.

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    28 мая 2025, 08:42 • Новости дня
    Подросток в Байкальске убил четверых сверстников на отмечании дня рождения
    Подросток в Байкальске убил четверых сверстников на отмечании дня рождения
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое убийство подростков в Байкальске Иркутской области произошло на фоне совместного употребления спиртного, сообщил глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.

    Глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский сообщил, что трагедия случилась на дне рождения одного из несовершеннолетних, передает ТАСС.

    По данным правоохранительных органов, дача, где произошло убийство, принадлежит родителям напавшего подростка.

    В ночь на среду группа несовершеннолетних отмечала день рождения, один из них напал с ножом на сверстников, в результате чего четверо подростков погибли и четверо получили ранения. После нападения подозреваемый поджег дом и погиб в огне.

    Известно, что напавший подросток 2008 года рождения нигде не учился.

    Ранее в частном доме города Байкальска Иркутской области обнаружили тела четырех подростков с ножевыми ранениями.

    Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения с ножом на подростков.

    Один из раненых подростков оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

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    27 мая 2025, 16:40 • Новости дня
    Фицо после угроз Мерца предрек ЕС «не очень хорошие времена»
    Фицо после угроз Мерца предрек ЕС «не очень хорошие времена»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Фицо заявил о недопустимости идей лишать Словакию выплат ЕС из-за позиции по России. По его словам, столь агрессивная риторика канцлера Германии говорит о надвигающемся кризисе в ЕС.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности лишить Братиславу и Будапешт выплат из фондов ЕС, если те продолжают разногласия с Брюсселем по вопросам политики в отношении России, передает Интерфакс. Фицо заявил, что такие предложения недопустимы для современного Евросоюза.

    «Если ориентироваться на такие агрессивные комментарии, можно предположить, что впереди – не очень хорошие времена», – подчеркнул премьер-министр Словакии. Он отметил, что независимая позиция Братиславы по России не возникла случайно, а отражает интересы республики.

    По оценке агентства EFE, Берлин проявляет недовольство позицией Братиславы и Будапешта из-за их нежелания поддержать новые санкции против России. Мерц ранее заявлял, что в Евросоюзе принятие решений не должно зависеть от «незначительного меньшинства», и допустил возможность лишения финансирования для стран, препятствующих согласованию политики ЕС по России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддержать проведение референдума об отмене антироссийских санкций. В Словакии потребовали от Украины компенсацию за оказанную помощь.

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    27 мая 2025, 17:47 • Новости дня
    В Совфеде назвали цель запрошенного Россией заседания в СБ ООН по Украине

    Сенатор Климов: Запрошенное Россией заседание СБ ООН позволит развенчать фейки ЕС по Украине

    В Совфеде назвали цель запрошенного Россией заседания в СБ ООН по Украине
    @ Xinhua/Xie E/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициированное Россией заседание ООН из-за попыток Европы помешать урегулированию на Украине крайне важно. Страны мирового большинства, а также разумные люди в недружественных государствах смогут получить дополнительную информацию о российской позиции и подлинной ситуации на территории Украины, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.

    «Нынешняя гибридная война развивается на нескольких направлениях. Часть из них – информационный и дипломатический аспект – находит воплощение на площадке ООН. Страны ЕС и НАТО в этом противостоянии пытаются достичь своих результатов. Мы же должны своевременно на это реагировать», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Решение России запросить заседание Совбеза ООН особенно важно на фоне попыток европейцев помешать украинскому урегулированию мирным путем, говорит парламентарий. Оно, как ожидается, состоится на следующий день после анонсированного европейской стороной обсуждения гуманитарной обстановки на Украине.

    «Принципиальное различие между инициированным нами и предложенным ЕС и НАТО заседаниями состоит в том, что мы намерены озвучить факты, а западные деятели, в чьих интересах работает киевское руководство, – пропаганду», – указал спикер.

    «Инициатива российского постпредства позволит представить наши аргументы. И те, кто считает нас своими партнерами, страны мирового большинства, а также разумные люди в недружественных государствах получат дополнительные источники информации о позиции Москвы и подлинной ситуации на территории Украины», – акцентировал собеседник.

    «Нам надо пользоваться любой возможностью для того, чтобы доносить правду. Чем чаще это будет происходить, тем лучше. Тем более что у нас очень мощные аргументы», – заключил Климов.

    Напомним, Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с попытками европейских стран препятствовать миру на Украине. По мнению Дмитрия Полянского, первого зампостпреда РФ при организации, сложившееся положение дел угрожает глобальной стабильности в целом. Он отметил, что встреча может состояться 30 мая.

    В то же время дипломат рассказал, что европейские партнеры Киева уже инициировали собственное заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое запланировано на 29 мая. Таким образом, предложение Москвы стало ответом на идею стран ЕС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о косвенном участии Европы в конфликте. По его словам, государства объединения продолжают поставки вооружений ВСУ. Кроме того, некоторые западные государства активно обсуждают возможность отправки контингента ЕС на территорию Украины. Он также добавил, что многие СМИ непосредственно вовлечены в кампанию по срыву текущего переговорного процесса.

    Песков подчеркнул, что значительное число медиа сознательно выступают за стимулирование США к расширению ограничительных мер против России. По его оценке, данные тенденции легко заметить, и в Кремле прекрасно осознают происходящее.

    Тем временем глава МИД России Сергей Лавров указал, что французские ракеты дальнего радиуса используются для ударов по российской территории. Министр добавил, что атаки зачастую направлены на гражданские объекты.

    Лавров также подчеркнул, что его французский коллега Жан-Ноэль Барро лукавит, говоря о содействии Франции «только суверенитету и целостности» Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства посоветовал ему вспомнить лозунг «Свобода, равенство, братство», который, по словам Лаврова, включает и права человека, о которых Париж обычно говорит по всему миру, но игнорирует в ситуации вокруг конфликта на Украине.

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    27 мая 2025, 19:45 • Новости дня
    Эксперт: Российская армия продвинулась на 10-15 километров вглубь Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ряде районов Сумской области российские войска продвинулись вперед и расширили фронт, формируя новую буферную зону на границе.

    Как передает ТАСС, российские военные формируют масштабную буферную зону в Сумской области на границе с Курской областью РФ. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что на некоторых участках продвижение армии РФ составило более 10 км.

    По словам Марочко, российские военнослужащие взяли под контроль широкий участок фронта – порядка 15 км. Он отметил: «Более 10 км на некоторых участках продвинулись наши войска. Более того, очень широкий участок фронта взяли наши военнослужащие – порядка 15 км. И вот на этом широком участке фронта наши военнослужащие не просто продвигаются, но и заявляют о своих больших результатах».

    Марочко добавил, что формирование буферной зоны на этом направлении продолжается, а результаты операции оцениваются как существенные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, линия соприкосновения в Сумской области была отодвинута силами ВС России от границы с Курской областью на ряде участков более чем на 10 километров.

    Российские военные продвинулись на широком участке фронта в Сумской области, что приводит к увеличению буферной зоны у границы с Курской областью.

    Военные России широким фронтом ведут наступление в Сумской области, подтверждением этому стало освобождение населенного пункта Басовка.

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    28 мая 2025, 03:08 • Новости дня
    США обеспокоились ответными ударами России по территории Украины

    В Госдепе США выразили обеспокоенность ответными ударами России по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    «Особую обеспокоенность президента и нас всех вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители», – сказала Брюс в ходе брифинга, трансляция которого велась в соцсети Х.

    Она добавила, что администрация США призывает стороны к сдержанности во избежание эскалации конфликта.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что шаги главы государства направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая, которые наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.

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    27 мая 2025, 21:50 • Новости дня
    Директор Московского зоопарка сообщила о попытке отравления зверей
    Директор Московского зоопарка сообщила о попытке отравления зверей
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На территории Московского зоопарка обнаружили разбросанные в вольерах с рысями и леопардом таблетки неизвестного происхождения, что стало поводом для начала уголовного расследования.

    Неизвестные попытались отравить животных в Московском зоопарке, сообщила директор учреждения Светлана Акулова, передает ТАСС. По ее словам, в ходе планового осмотра в вольерах с рысями и леопардом Мизером были найдены разбросанные таблетки неизвестного происхождения.

    «Сегодня мы столкнулись с вопиющим случаем жестокости по отношению к нашим животным, на территории Московского зоопарка было совершено отвратительное преступление – попытка отравить наших зверей», – заявила Акулова. Она добавила, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда неизвестный человек бросал таблетки через ограждения.

    Директор подчеркнула, что произошедшее нельзя считать случайностью или детской шалостью – это было, по ее мнению, хладнокровное покушение на жизнь животных, находящихся под защитой зоопарка. В учреждении уже начато внутреннее расследование.

    Администрация также инициировала взаимодействие с правоохранительными органами для возбуждения уголовного дела. Акулова уверила, что все имеющиеся видеоматериалы будут переданы следствию для установления личности злоумышленника, и если за этим происшествием стоит организатор, он также понесет ответственность.

    Ранее прокуратура Москвы обнаружила несоблюдение санитарных норм и правил содержания животных в антикафе с минипигами на проспекте Мира.

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