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Директора протезного предприятия задержали за мошенничество в Москве
В Москве задержали главу протезного предприятия за мошенничество на 685 тыс евро
В Москве задержали ген директора протезно-ортопедического предприятия и двух его сообщников по подозрению в мошенничестве на сумму 685 тыс. евро при исполнении контракта.
В Москве задержаны генеральный директор протезно-ортопедического предприятия Бидзина Хубутия, представитель венгерской компании и посредник между иностранными компаниями по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
В правоохранительных органах пояснили, что задержание связано с расследованием дела о хищении бюджетных средств, выделенных на контракт по поставке специализированных роботизированных комплексов.
Уголовное дело было возбуждено ГУ МВД по Москве на основе фактов, указывающих на хищение средств в 2022 году. Контракт был заключен между московским предприятием и венгерской компанией Sendix comsulting kft, которой было перечислено 685 тыс. евро. Однако, сославшись на экспортные санкции, представители компании перенаправили исполнение контракта турецкой компании, которой также были перечислены деньги.
Следствие считает, что вместо выполнения обязательств по поставке оборудования, денежные средства были похищены участниками схемы. Представители правоохранительных органов отметили, что в настоящее время с задержанными проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
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