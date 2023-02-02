Сотрудников Луганского протезно-ортопедического завода решили обучить в Москве

Рабочая группа по вопросам СВО организует обучение производству бионических протезов для сотрудников Луганского протезно-ортопедического завода на базе АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие», сообщили в «Единой России».

Ведутся переговоры с Минпромторгом о возможности поставок необходимого оборудования на завод, сказала по итогам визита на предприятие замглавы группы по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова, сообщается на сайте ЕР.

«Несмотря на военное время и тяжелейшую ситуацию, удалось сохранить производство, систему работы и коллектив специалистов. Продукция завода нужна и людям с инвалидностью, и нашим военным. Здесь сохранена вся школа работы по протезированию. Важно наращивать и поддерживать. Мы обсудили, что нужно сегодня заводу. Со своей стороны начали переговоры с Минпромторгом и рядом учреждений, чья помощь, консультация и обучение нужны сегодня здесь», – сказала Кузнецова.

Напомним, по распоряжению президента была создана парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В ее состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Рабочая группа будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.

Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.