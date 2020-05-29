Трамп объявил о введении санкций против чиновников из Китая и Гонконга

Соединенные Штаты наложат санкции на официальные лица Китая и Гонконга, которые подрывают автономию специального административного района КНР, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты пересмотрят отношения с Гонконгом, передает РИА «Новости». «Китай заменил формулу «одна страна – две системы» на «одна страна – одна система», поэтому я распорядился, чтобы моя администрация начала процесс отмены политики льгот, дающих привилегии Гонконгу», – сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Он пояснил, что это коснется целого ряда соглашений между США и Гонконгом, в том числе по вопросам экстрадиции, экспорта и торговли продукцией двойного назначения.

Трамп обвинил Пекин в нарушении взятых на себя обязательств, в одностороннем установлении контроля над ситуацией в сфере безопасности Гонконга.

«Это трагедия для жителей Китая, Гонконга и всего мира», – заявил президент США.

Он также сообщил, что госдепартамент США пересмотрит рекомендации в отношении Гонконга «с учетом возросшей угрозы слежки и преследований со стороны сил внутренней безопасности» Китая».

Кроме того, Трамп объявил, что «США также предпримут необходимые шаги с тем, чтобы подвергнуть санкциям чиновников КНР и Гонконга, которые напрямую или косвенно вовлечены в нарушение автономии Гонконга».

«Наши действия будут сильными и значительными», – подчеркнул американский лидер.

Ранее в пятницу Китай пригрозил США контрмерами из-за вмешательства в дела Гонконга.

Накануне Китай не позволил Соединенным Штатам провести заседание СБ ООН по Гонконгу. До этого госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу, что Гонконг более не сохраняет значительную степень автономии по отношению к КНР.

Напомним, американские сенаторы предложили проект закона о санкциях против Китая за политику в Гонконге. Президент США Дональд Трамп также выразил недовольство действиями Пекина, который разрабатывает законопроект о защите нацбезопасности в Гонконге.

Газета ВЗГЛЯД писала, как США собираются вмешаться в ситуацию с Гонконгом.