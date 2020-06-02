Газпром оспорил решение суда о снижении цены поставок газа в Польшу

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2 июня, вторник | Последнее обновление — 19:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Западные СМИ не нашли оснований обвинять Россию в занижении смертности
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Рубль вырвался в лидеры
Почему Трамп бессилен перед погромщиками
Почему Россия не копирует французский «Мистраль»
Как власти США использовали армию против собственного народа
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Погромщики в США помогают элитам заработать на эпидемии
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Американские погромщики очень помогают традиционным элитам сохранять статус-кво. Наиболее пострадавшие от коронавируса группы населения, разнося города, бьют в спину собственным шансам и на вакцину, и на социальную справедливость, и на доступ к здравоохранению. Подробности...
Американский пожар тушить бесполезно
Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Это не революция, это просто бунт. А бунт не опасен. Любой бунт обречен на поражение. Потому что у бунта нет никакой стратегии. У бунта нет лидеров, нет платформы, нет версии будущего. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
Государство не должно финансировать обезлюживание страны
Сергей Худиев, публицист, богослов
С точки зрения идеологии сокращения населения планеты, быть многодетной матерью – позорно и отвратительно, семья есть очаг невыносимого патриархального угнетения, а вот быть гомосексуалистом – хорошо и правильно. Но если кто-то на планете слишком бурно размножается, то уж точно не русские. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику
В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условийПодробности...
Протестующие в США громят улицы и полицейские участки
В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах АмерикиПодробности...
В России отметили день пограничника
28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные мерыПодробности...
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