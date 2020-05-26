Зачем Газпрому нужен польский транзит

Транзит российского газа через Польшу в последние дни стремится к нулю. Газпром мог бы отказаться от этого маршрута вообще без каких-либо последствий для поставок в Европу. Спрос на газ упал так сильно, что уже сейчас газопроводов, кажется, слишком много, а в следующем году появятся новые российские трубы. Однако Газпром в будущем все же сохранит польский транзит. Зачем?

Транзитные поставки через Польшу полностью остановлены. Речь идет о газопроводе «Ямал – Европа», который позволяет прокачивать через Белоруссию и Польшу в Германию до 33 млрд кубометров голубого топлива в год.

Контракт с Польшей о транзите российского газа, который был заключен еще в советские годы, истек буквально 16 мая этого года. Прошло это тихо и мирно, для многих даже незаметно, в отличие от окончания транзитного контракта с Украиной. В этом нет ничего необычного. Ни одна из сторон желания продлевать контракт не изъявляла.

И в отличие от Украины, Польша является членом ЕС, а здесь существует простой альтернативный способ прокачки газа по трубе – с помощью бронирования мощностей на аукционах различного срока, от года до нескольких часов.

Поляки были уверены, что Газпром не откажется от польского транзита даже без контракта. Буквально неделю назад уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что Россия сохранит объемы поставок газа по газопроводу «Ямал – Европа» такими же, какими они были до истечения контракта на транзит российского газа, учитывая задержку с «Северным потоком – 2».

Однако теперь выясняется, что в конце мая мощности газопровода «Ямал – Европа», идущего через Польшу, оказались не забронированы. По данным оператора Gascade, Газпром резко снизил бронирование польской трубы еще на выходных – до 33% в субботу и до 10% в воскресенье и понедельник (реальный транзит в рамках этих объемов был и того меньше). А во вторник было выкуплено всего 3,8% мощностей, что составляет 3,3 млн кубометров в сутки. По факту это означает остановку поставок российского газа по газопроводу «Ямал – Европа».

Польский газотранспортный оператор Gaz-System S.A в коротком техническом сообщении отметил, что «значительное снижение бронирования мощностей» ожидается вплоть до 31 мая.

На фоне резкого падения спроса и цен на газ в Европе, в том числе из-за карантина, Газпром явно столкнулся с избытком транспортных мощностей. Учитывая русофобское отношение Польши к России, а также недружественные действия по отношению к трубопроводу Opal (сухопутное продолжение «Северного потока – 1») и к «Северному потоку – 2», вполне логично отказаться от транзита газа именно через польскую территорию.

Даже через Украину транзит сейчас снизился, хотя из-за условия «качай или плати» по новому контракту Газпрому придется заплатить за транзит 65 млрд кубометров газа в 2020 году вне зависимости от того, сколько он прокачает в реальности. Тогда как поляки без контракта, который они первые не хотели, не могут заставить российский газ течь через их территорию.

И все же ставить крест на Польше как транзитере и списывать газопровод «Ямал-Европа» со счетов пока еще рано.

«Это задержка переходного периода, когда меняется система контрактования мощностей на прокачку от долгосрочного контракта к аукционам. Скорее всего, это результат каких-то технических проблем. Труба постоит пустой несколько дней, но уже с июня ее снова начнут использовать. Потому что уже успешно прошли аукционы на июнь и на третий квартал», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

На июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал – на 80%. И уже 6 июля пройдет аукцион на следующий газовый год (с октября 2020 по сентябрь 2021 года). Единственным участником этих аукционов мог быть «Газпром экспорт». Другим поставщикам газа просто неоткуда взяться. В Газпроме подтвердили, что продолжают поставлять газ в Европу по газопроводу «Ямал – Европа» в соответствии с заявками потребителей.

С одной стороны, потребление газа в Европе настолько снизилась, что маршрут «Ямал – Европа» можно вообще не использовать как минимум на протяжении нескольких месяцев, а то и до конца года без последствий для европейских потребителей, говорит Юшков. Это подтолкнуло бы европейцев активно качать газ их своих подземных хранилищ, которые заполнены более дорогим газом под завязку (из-за несработавших рисков газовой войны и очередной теплой зимы как в Европе, так и в Азии). Это было бы на руку Газпрому, так как в перспективе дало бы рост спроса. За неделю остановки трубы добиться этого не получится – слишком короткий срок.

С другой стороны, есть ряд факторов, которые не дают Газпрому полностью остановить транспортировку топлива через Польшу.

Во-первых, это геополитические причины. Остановка польского транзита явно вызвала бы ненужные кривотолки и обвинения в адрес России и Газпрома. «Северный поток – 2» и так приходится достраивать в сложных условиях, и усложнять их не хотелось бы.

«Возможно, Газпром забронировал мощности прокачки газа через Польшу, чтобы не раздражать польских политиков, которые являются ярыми оппонентами «Северного потока – 2». Польша является одним из инструментов США по блокировке российского проекта. Остановку транзита расценили бы как наказание со стороны Газпрома», – говорит Игорь Юшков. Именно Польша ранее заблокировала создание совместного предприятия для финансирования «Северного потока – 2», в котором половина принадлежала бы европейским партнерам Газпрома в проекте. Именно Польша постоянно атакует газопровод Opal в судах, и в последний раз это привело к блокировке стопроцентной загрузки трубы, что снижает возможности прокачки топлива через «Северный поток – 1».

С экономической точки зрения транзит газа по «Ямал – Европа» для Газпрома выгодней, чем, например, по украинской газотранспортной системе.

«Во-первых, этот газопровод давно построен, он уже самортизировал и давно окупился. Во-вторых, за транзит по белорусскому участку Газпром, по сути, платит сам себе через дочернюю структуру, которой принадлежит белорусская часть трубы. В польском операторе Газпрому принадлежит 48%, то есть часть денег за транзит через Польшу он также платит себе. Плюс тариф прокачки через Польшу небольшой. Он меньше, чем через Украину», – объясняет отраслевой эксперт.

Польша получала немного за транзит российского газа, потому что условия были прописаны еще в советские годы. Польский участок газопровода построен на деньги СССР, который отдал 50% акций трубы полякам бесплатно. Точнее, в качестве оплаты была установлена фиксированная цена на транзит, необходимой для поддержания трубы в рабочем состоянии. Варшава, конечно, всегда хотела получать больше. Но, по словам Юшкова, на аукционах тариф на прокачку газа оказался почти такой же, как и раньше по контракту.

Наконец, еще одна причина, по которой Газпром вынужден сохранить транзит по «Ямал – Европа», – это дружба с Белоруссией.

Белорусов давно беспокоит вопрос транзита газа, так как это угрожает снижением доходов бюджета. Хотя белорусская ГТС принадлежит Газпрому, однако его белорусская дочка является крупнейшим налогоплательщиком республики, и обеспечивает работой огромное число белорусов.

Однако ситуация на рынке газа сильно изменилась. Газпром, как ожидают эксперты, может сократить поставки газа в Европу с 200 до 165–170 млрд кубометров.

Это ужесточает конкуренцию между газопроводами, идущими в Европу. Профицит мощностей наблюдается уже сейчас, говорит Юшков. А в первом квартале 2021 года в эксплуатацию должны ввести «Северный поток – 2» проектной мощностью 55 млрд кубометров газа, а также должна заработать вторая нитка «Турецкого потока» мощностью 17,5 млрд кубов.

В худшем случае, если не удастся снять ограничения европейских норм, «Северный поток – 2» сможет работать только в половину мощности и качать 27,5 млрд кубов, а «Северный поток – 1» – только 40 (из 55) млрд кубов в силу ограничения для газопровода Opal.

Украинский транзит в 2021 году снизится с 65 млрд кубов в этом году до 40 млрд кубометров. И еще «Ямал-Европа» мощностью в 33 млрд кубометров.

Кто же выиграет, а кто проиграет конкуренцию? «Газпром будет стараться загрузить «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» на полную мощность», – уверен Юшков. Это логично: это новые современные трубы, инвестиции в которые необходимо отбивать. Украинский транзит снизится, но за транзит 40 млрд кубов в рамках контракта Газпрому придется заплатить в любом случае, поэтому снижать прокачку здесь невыгодно.

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«Газпром будет маневрировать газопроводными мощностями. И, скорее всего, балансирующими маршрутами станут польский маршрут по «Ямал – Европа», и, возможно, вторая нитка «Турецкого потока», – считает эксперт ФНЭБ.

Он объясняет, что довольно протяженная вторая нитка «Турецкого потока», идущая морем через Турцию, выглядит наименее конкурентной пока есть транзит через Украину по Трансбалканскому газопроводу. Поэтому полностью «Турецкий поток», скорее всего, загрузят полностью, когда уже не будет украинского транзита. Это позволит запитать такие страны как Болгария, Греция, Сербия и Венгрия.

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