Транзит российского газа в Европу через Польшу остановлен

Транзит газа из России по трубопроводу «Ямал – Европа» через территорию Белоруссии и Польши в Германию остановлен. По итогам прошедшего ранее аукциона польский участок трубы забронирован во вторник всего на 3,7%.

По данным компании Gascade, поставки газа в пункте Мальнов на польско-германской границе с выходных начали постепенно снижаться и в 08.00 – 09.00 вторника достигли нуля, передает ТАСС.

До этого в 06.00 – 07.00 объем поставок составлял 272,190 кВт.ч (около 25,8 тыс. кубометров), что составляет менее 1% от объема номинации.

По итогам понедельника по трубе было поставлено 11,231 млн кВт.ч (чуть более 1 млн кубометров), что в 85 раз ниже номинации. В среднем с начала месяца прокачка составляла от 440-750 млн кВт.ч.

Контракт на транзит газа через Польшу истек 16 мая, с 17 мая прокачка по польскому отрезку «Ямал – Европа» проходит посредством аукционов. На 17 мая было забронировано примерно 59% мощностей, на 18 мая – 66%. В то же время на июнь забронировано около 94% мощностей газопровода.

В апреле польский энергетический концерн PGNiG заявил, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам российского газа по ямальскому контракту и не выполняет вердикт суда в Стокгольме. В марте PGNiG сообщил о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российская компания якобы должна вернуть польской 1,5 млрд долларов.