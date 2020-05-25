Поставки газа через Польшу по трубопроводу «Ямал-Европа» упала почти до нулю

Объемы прокачки газа в Европу через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» упали почти до нуля, следует из данных оператора Gascade, который принимает газ в Германии.

Утром в понедельник объем получаемого газа в пункте Мальнов на границе Польши и Германии составил 461,468 тыс. киловатт-часов. Это более чем в 100 раз меньше, чем по заявке на прокачку газа 25 мая. Утром в воскресенье поставки составляли 9 млн киловатт-часов, на прошлой неделе – 20-30 млн киловатт-часов, передает РИА «Новости».

По итогам аукциона на бронирование мощностей польского участка газопровода на 24 и 25 мая было забронировано только 4 млн из доступных 38,3 млн киловатт-часов на каждый день.

Контракт на транзит газа через Польшу истек 16 мая, с 17 мая прокачка по польскому отрезку «Ямала-Европы» проходит посредством аукционов. На 17 мая было забронировано примерно 59% мощностей, на 18 мая – 66%. В то же время на июнь забронировано около 94% мощностей газопровода.

В апреле Польский энергетический концерн PGNiG заявил, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам российского газа по Ямальскому контракту и не выполняет вердикт суда в Стокгольме. В марте PGNiG сообщил о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российская компания якобы должна вернуть польской 1,5 млрд долларов.