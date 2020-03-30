Польша заявила о выигранном у Газпрома арбитраже по цене на газ

Польский энергетический концерн PGNiG сообщил о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде, который рассматривал спор компании с Газпромом о цене на газ. Утверждается, что российская компания якобы должна вернуть польской 1,5 млрд долларов.

«Согласно окончательному решению, арбитражный суд изменил формулу цены на покупку газа, поставляемого Газпромом по Ямальскому контракту, в том числе через его значительную и прямую связь с рыночными котировками природного газа на европейском энергетическом рынке. Применение измененной формулы ценообразования для PGNiG будет означать значительное улучшение условий коммерческой деятельности из-за большей согласованности между индексацией цен, влияющей на стоимость импорта газа, и политикой реализации газа по рыночным ценам», – передает ТАСС заявление PGNiG.

Концерн утверждает, что из-за снижения стоимости Газпром обязан вернуть компании около 1,5 млрд долларов за период с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года – то есть с момента подачи компанией PGNiG требований об изменении цены на газ.

Также PGNiG заявляет, что цена поставок газа по Ямальскому контракту может измениться в результате запрошенного Газпромом пересмотра.

Дело велось против ПАО «Газпром» и ООО «Газпром Экспорт» на основании контракта купли-продажи природного газа в Польшу от 25 сентября 1996 года, передает РИА «Новости».

Контракт от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до 10 млрд кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012 году стоимость газа для Польши по контракту была снижена на 10%. В 2015 году PGNiG потребовала нового снижения стоимости, так как цена якобы была завышена и не соответствовала состоянию рынка.

В июле 2018 года арбитраж вынес промежуточное решение по иску PGNiG к Газпрому о пересмотре цен на газ. Тогда Газпром сообщал, что суд согласился с его доводами, полностью отказав польской компании в изменении цены. Польская сторона трактует судебное решение в свою пользу – якобы имеется контрактная предпосылка, которая дает PGNiG право на требование о снижении цены в долгосрочном контракте.

В ноябре 2019 года PGNiG передал Газпрому сообщение о желании завершить действие Ямальского контракта о поставках российского газа 31 декабря 2022 года. В первом полугодии 2019 года Варшава сократила закупки российского газа на 28%. После истечения контракта с Газпромом Польша собирается резко нарастить покупки СПГ из США.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с поставками газа в Польшу, которая через два года сможет полностью отказаться от закупок у Газпрома.