Стало известно о планах Польши перейти на американский СПГ

Варшава в первом полугодии сократила закупки российского газа на 28% – до 4,3 млрд кубометров, а после 2022 года, когда истекает долгосрочный контракт с Газпромом, польская госкомпания PGNiG собирается резко нарастить покупки СПГ из США.

К 2022 году у польской компании заканчивается контракт с Газпромом на 10 млрд кубометров в год (общее потребление Польши – около 19 млрд кубометров). В связи с этим с 2022-2023 годов PGNiG намерена покупать в США крупные объемы сжиженного природного газа. По уже подписанным контрактам Польша в течение 24 лет будет закупать у американской Cheniere сначала около 0,52 млн тонн сжиженного газа в год (до 2022 года), а после – по 1,45 млн тонн, а также 2 млн тонн в год у Venture Global LNG в течение 20 лет. Это около 4,7 млрд кубометров после регазификации, что покроет четверть потребления Польши. Еще 2,7 млрд кубометров СПГ страна собирается с 2022 года закупать у Катара. При этом, как пояснили РИА «Новости» в компании, часть американского сжиженного газа Польша намерена перепродавать на более премиальных азиатском и южноамериканском рынках.

В Варшаве заверяют, что американский СПГ на 20-30% дешевле, чем трубопроводный газ Газпрома. Зампред правления концерна Мачей Вожняк напомнил, что цена российского газа для разных стран существенно отличается. По его словам, Газпром предлагает «совершенно другие цены» на рынке Западной Европы, где вынужден конкурировать с другими поставщиками, и там «цены российского газа являются фактически рыночными». В PGNiG допускают, что после 2022 года контракт с «Газпромом» продлен не будет, пишет «Коммерсант».

При этом Польша уже сейчас снижает закупки российского газа. Так, в 2018 году страна закупила 9,8 млрд кубометров (падение на 6,4%), в первом полугодии 2019 года – 4,3 млрд кубометров (снижение на 28%).

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, что всего через два года Польша сможет полностью отказаться от закупок российского газа, что идеально укладывается в планы США по наращиванию присутствия на газовом рынке ЕС.