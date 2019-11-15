Польша уведомила Газпром о решении завершить Ямальский контракт

Польский энергетический концерн PGNiG передал Газпрому сообщение о желании завершить действие Ямальского контракта о поставках российского газа 31 декабря 2022 года.

«В соответствии с положениями контракта, стороны соглашения обязаны декларировать планы дальнейшего сотрудничества после 2022 года за три года до предположительного завершения его действия 31 декабря 2022 года», – указано в сообщении, передает ТАСС.

В сентябре уже сообщалось о том, что PGNiG после 2022 года не станет заключать контракт на покупку газа с Газпромом.

Кроме того, первом полугодии 2019 года Варшава сократила закупки российского газа на 28%, до 4,3 млрд кубометров. После 2022 года, когда истечет действие контракта с Газпромом, польская госкомпания собирается резко нарастить покупки СПГ из США.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с поставками газа в Польшу, которая через два года сможет полностью отказаться от закупок у Газпрома.