Польша отказалась закупать газ у России после 2022 года

Польский энергетический концерн PGNiG после 2022 года не станет заключать контракт на покупку газа с Газпромом, заявил глава польской компании Перт Вожняк.

«В 2022 году многое изменится. Заканчивается ямальский контракт, и мы больше не будем заключать контракт с российским партнером под названием «Газпром». Это рискованно», – передает его слова РИА «Новости».

В конце августа сообщалось, что в первом полугодии Варшава сократила закупки российского газа на 28%, до 4,3 млрд кубометров. После 2022 года, когда истечет действие контракта с Газпромом, польская госкомпания собирается резко нарастить покупки СПГ из США.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с поставками газа в Польшу, которая через два года сможет полностью отказаться от закупок у Газпрома.