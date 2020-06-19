Политолог указал на лицемерие Венецианской комиссии

Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев осудил Венецианскую комиссию за критику поправки к Конституции о верховенстве российских законов над решениями международных органов, несмотря на наличие такого же положения в законодательствах Германии и Великобритании.

В четверг Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Заключение опубликовано на ее сайте.

«Самое главное – все равно, что сказала Венецианская комиссия, так как она не является решающей инстанцией. Ее заключение, мнение носит всегда рекомендательный характер для кого бы то ни было. Это не какое-то окончательное решение европейских юристов о наших поправках, а это решение одной из юридических группировок, которых очень много. Как мы знаем: сколько юристов, столько и мнений. В Венецианской комиссии сидят представители стран членов НАТО. Это страны, которые против нас вводят санкции и чьи суды периодически выносят против России неприятные и несправедливые решения. Удивляться тому, что записные русофобы в очередной раз что-то ляпнули и нагадили в сторону России, не приходится. Они и должны были так сделать – это их профессия что-то против России вякать. Если бы китайские юристы, с которыми мы состоим в союзе, сказали бы, что мы что-то не то делаем – мы бы удивились. А здесь абсолютно нет ничего нового и удивительного», – пишет Матвейчев для «Комсомольской правды».

При этом он подчеркнул, что «далеко не все поправки, как и сама процедура поправок, вызвали неудовольствие членов Венецианской комиссии». «Венецианская комиссия ко всем поправкам вообще никаких претензий не имеет. Еще бы она их имела, если поправки полностью соответствуют прежним решениям Венецианской комиссии. Именно, Венецианская комиссия с 93-го года неоднократно заявляла России, что нужно усилить власть парламента. Так Путин и предложил поделиться своей властью с парламентом. Венецианскую комиссию это должно радовать и, собственно, радует – она к этому вопросов не имеет», – уточнил политолог.

Он также отметил, что процедура голосования по поправкам в Конституцию тоже полностью соответствует духу правовых решений Венецианской комиссии, «которая ранее также неоднократно заявляла, что участие народа путем всенародных голосований по важнейшим конституционным или законным актам усиливает легитимность этих актов».

«Единственный пункт, который вызвал неудовольствие Венецианской комиссии – это поправка о том, что исполнение решений каких-то международных инстанций, судов, органов в нашей стране будет осуществляться только в том случае, если эти решения не противоречат нашей Конституции и что наша Конституция является первичным и более важным документом, чем решение всех международных судов. Обидно господам, заморским буржуинам, что наша Конституция будет главнее их решений», – сыронизировал Матвейчев.

При этом он указал, что Россия не отказывается от исполнения своих международных обязательств, но оставляет за собой право не исполнять решения международных органов, под которыми не подписывалась, если они противоречат Конституции. Кроме того, указал политолог, «такие нормы открыто прописаны, например, в конституции Германии, в основных правовых актах Великобритании».

«Сейчас, когда нам говорят о том, что, вступив почти четверть века назад в Совет Европы, мы обязались признавать решения всех их судов, у нас возникает закономерный вопрос. Почему Англии можно записывать, что их национальное право главнее и при этом спокойно оставаться членом Совета Европы, а нам нельзя? Почему Германии можно у себя в конституции так писать, и никакая Венецианская комиссия не говорит о том, что нужно немцев выгнать из Совета Европы или что их конституция незаконна и нелегитимна, а России на это указывают?» – пишет эксперт.

«Опять мы видим древнейшую логику в действии: все животные равны, а некоторые равнее других; что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Оказывается, есть нации первого сорта – англосаксы и немцы, а есть нации второго сорта – русские, которым не положено ни своих конституций иметь, ни своих законов, а за них все должны решать какие-то международные инстанции. Нет, ребята, мы с этим не согласны и так не будет. 1 июля на всероссийском голосовании наш народ еще раз подтвердит, что он самостоятельный, суверенный и никакие указчики с Запада ему не нужны. Призывы оппозиционеров и либералов к тому, чтобы люди не ходили голосовать за поправки или голосовали против них, основанные на том, что Европа это все запретила – гнусная ложь. Необходимо доказать, что мы самостоятельное и суверенное государство – это веский аргумент, чтобы пойти и проголосовать», – заключил Матвейчев.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

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