Эксперт: Заявления о нелегитимности всероссийского голосования сделаны организацией-иноагентом

«Это организация – иностранный агент, она абсолютно непрозрачно работает, допускает многочисленные нарушения. И год за годом пытается дискредитировать любые российские выборы», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Так она прокомментировала оценку, данную движением «Голос» голосованию по поправкам в Конституцию.

«При подготовке голосования по поправкам в Конституцию принимаются серьезнейшие меры безопасности, чтобы не подвергать угрозе здоровье избирателей на участках. Причем эти меры никак не влияют на легитимность голосования. Организация «Голос» просто не знает, к чему бы придраться и поэтому делает столь странные заявления», – заявила сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

«Это организация – иностранный агент, она абсолютно непрозрачно работает, допускает многочисленные нарушения. И год за годом пытается дискредитировать любые российские выборы везде, куда дотягивается ее рука. И это высказывание «Голоса» на тему голосования по поправкам – продолжение его обычной стратегии», – посетовала политолог.

Как сообщило в четверг радио «Эхо Москвы», «Голос» выпустил доклад, в котором утверждается, что голосование по поправкам к Конституции «утратило легитимность», поскольку кампания проводится в условиях распространения коронавируса и это якобы ограничивает базовые права граждан.

«Голос», напомним, позиционирует себя как «движение по защите прав избирателей». При этом еще в 2016 году решением суда ее предшественница – ассоциация «Голос» – была ликвидирована за грубое нарушение закона об НКО. Суд установил, что один из учредителей «Голоса» – иностранный гражданин, а при регистрации ассоциации он внес средства в уставный капитал. Ассоциация «Голос» одной из первых попала под действие закона об НКО – «иностранных агентах». После запрета «Голос» существует в «серой зоне» в формате незарегистрированного движения.

Ранее доктор педагогических наук, член совета ассоциации «Гражданский контроль» Михаил Полянский заявил газете ВЗГЛЯД, что потенциал, который был у движения «Голос», утерян, поэтому история организации в ближайшее время бесславно закончится.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам 1 июля. Этот день будет выходным. При этом голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала про 10 главных мифов о голосовании по обновлению Основного закона.