Эксперт заявил о «прощальной песне отчаяния» движения «Голос»

Взгляд
3 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:05  |  vz.ru
Разделы

Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия назвала новую причину для ядерного возмездия

Россия четко дала понять, при каких условиях она даст ядерный ответ агрессоруФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Россия может нанести ответный ядерный удар в случае, если в направлении нашей страны будет запущена баллистическая ракета. При этом не важно, какая на ней установлена боеголовка – ядерная или обычная. Такие нормы содержатся в новых Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Они стали ответом на ухищрения США в сфере вооружений.  Подробности...
Перейти а раздел…

«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

У экспертов возникли сомнения по поводу материалов, из которых сделан корабль Crew DragonФото: NASA TV/Xinhua/Global Look Press
«Мы знали, что американцы сделают этот корабль – Crew Dragon. Они смелые ребята, но избранный ими путь – коварный. В корабле много недоработок», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту. Где кроется слабость детища Илона Маска, ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Crew Dragon? Подробности...
Перейти а раздел…

Лукашенко угрожает майдан

Акция оппозиции в Белоруссии выглядела странно, но в Белоруссии любая акция оппозиции выглядит странноФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Интрига обнаружилась там, где ее быть, казалось бы, не может − на выборах президента Белоруссии. Лукашенко теряет былую популярность, чувствует это и ревнует к своему народу − белорусы стали выражать поддержку альтернативным кандидатам, о которых прежде мало кто знал. В Минске подчеркивают, что «майдана» не допустят, но явно его побаиваются − и не только его. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

«Собачья» нефть Urals внезапно стала очень человеческой

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Неожиданный эффект от кризиса перепроизводства на нефтяном рынке: российский высокосернистый сорт нефти «Urals» теперь торгуется с премией относительно более легкой и подразумевавшейся в прошлом более качественной европейской марки «Brent». Подробности...

Что будет, если России не будет

Георгий Зотов, писатель
Однажды Россия взяла да исчезла. Ну, в общем, так случилось. И весь мир впал в депрессию. Потому что теперь страны стали плохо жить сами по себе, а не по причине козней русских. Подробности...

Эпидемия нас многому научила

Денис Проценко, Главный врач ГКБ №40 (медицинский комплекс в Коммунарке)
Ни люди, ни врачи, ни больницы не должны становиться жертвами перераспределения полномочий. Если человек болен, и болен серьезно, ему все равно, в какой больнице он будет лечиться, в чьем подчинении эта больница будет находиться. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Бунт в США загнал Трампа в бункер

    Как протесты в США превратились в погромы

    США ввели санкции против Китая

      Перейти а раздел…

      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
      Подробности...

      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
      Подробности...

      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

          Перейти а раздел…
          В ситуации масштабных акций протеста в США кого вы поддерживаете в большей степени?
          • Протестующих

          • Власти США

          Вы проверите своего домашнего питомца на COVID после сообщений о заражении коронавирусом московской кошки?
          • Да

          • Нет

          • Уже проверил

          • У меня нет домашних животных

          Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
          • Дома

          • На даче

          • Путешествуя по России

          • За границей, если будет такая возможность

          • Не планирую отдыхать этим летом

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:ВОЗ оценила вероятность повторного всплеска коронавируса
              Верховный суд Башкирии оправдал осужденных за изнасилование дознавательницы в УфеТрамп для усмирения погромщиков вызвал боевую авиациюИзраиль отказался возобновлять авиасообщение с УкраинойПольша пригрозила Газпрому крупным штрафом за «Северный поток – 2»
              Глава НПП «Звезда» метафорично сравнил «Союз» и Crew DragonВ США назвали полет американских B-1B «проблемой для российского флота»Пушков высмеял вице-премьера Украины за «фэнтези»В США похвалили новую ядерную доктрину России
              Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»Немецкие проститутки заявили об «абсолютной катастрофе» из-за коронавирусаНа Украине предупредили о конце «национальной идеи освобождения» КрымаНижневартовский физрук пять лет насиловал школьниц

              Главная тема


              Лукашенко угрожает майдан

              «пропаганда противника»


              ВСУ отреагировали на инцидент с пьяным украинским военным в Крыму

              «Хьюстон, у нас проблемы»


              Шеф полиции Хьюстона предложил Трампу «закрыть рот»

              «подсмотрено у русских»


              Немецкие СМИ нашли «русский след» в кораблях Маска

              Видео

              Протесты в америке


              Погром стал выходом США из карантина

              бывший ссср


              Почему таджики и киргизы отвергли мирный план России

              саммит G7


              Трамп зовет Россию в антикитайскую коалицию

              строительство газопровода


              «Северный поток – 2» поссорил Трампа с Меркель

              Системный расизм


              Дмитрий Дробницкий: Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

              Вторая Гражданская


              Тимур Шерзад: Что дал Гитлеру «миллион» русских коллаборационистов

              поправки к конституции


              Владимир Можегов: Пришло время понять, как дальше жить

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              В ситуации масштабных акций протеста в США кого вы поддерживаете в большей степени?

              Эксперт заявил о «прощальной песне отчаяния» движения «Голос»

              3 июня 2020, 11:30

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              Потенциал, который был у движения «Голос», утерян, поэтому история организации в ближайшее время бесславно закончится, заявил газете ВЗГЛЯД доктор педагогических наук, член совета ассоциации «Гражданский контроль» Михаил Полянский.

              «Голос» – организация, которая поддерживается зарубежными грантами и имеет явную антироссийскую направленность. Она выискивает слабые места в нашей избирательной системе, не предлагая достойных путей решения проблем и не выставляя объективных оценок. Таким образом «Голос» занимает разрушительную позицию, занимаясь лишь отработкой денег, на которые существует», – считает Полянский.

              Он указал, что на всех мероприятиях, куда приглашали представителей «Голоса» – в Общественной палате, ЦИКе, окружных избирательных комиссиях – они всегда находили повод для критики. «Те карты о нарушениях, которые организация готовила в ходе избирательных кампаний, были искажением объективной информации. Я сам был свидетелем этих фактов в Краснодарском, Ставропольском краях и других регионах. Это были, по сути, просто информационные вбросы. Как можно после этого уважать данную структуру и строить с ней какие-то отношения?» – добавил эксперт.

              По его словам, «Голос» занимается дискредитацией выборов в России, «и это нельзя назвать иначе как отработкой вредоносных западных технологий».

              «Голос» называет Общественные палаты РФ государственными органами. С чего вдруг? Все не случайно. Последние изменения в системе подготовки наблюдателей были в первую очередь связаны с возможностями привлечения тех людей, которые проявили определенную гражданскую активность. Это явный противовес той системе, которая презентуется организацией «Голос». Конечно, они весьма недовольны этим. Но какие же это государственные структуры? Члены палат зарплаты не получают. «Голос» же имеет бюджет, и мы прекрасно понимаем, на какие деньги они проводят семинары, например в Прибалтике, какие цели ставят, каких людей приглашают в качестве наставников. Это те самые люди, которые активно вносят деструктивный элемент в любую систему. В первую очередь, в систему выборов», – отметил Полянский.

              Он напомнил, что на последних выборах президента в марте 2018 года «Голос» «демонстрировал небывалую активность», однако уже в прошлогодние сентябрьские выборы «особенно энергичной работы структуры не показали».

              «Думаю, потенциал, который был у «Голоса», утерян, поэтому история организации в ближайшее время бесславно закончится. Их деструктивная активность в ходе подготовки к общероссийскому голосованию – прощальная песня отчаяния», – заключил эксперт.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............