Эксперт заявил о «прощальной песне отчаяния» движения «Голос»

Потенциал, который был у движения «Голос», утерян, поэтому история организации в ближайшее время бесславно закончится, заявил газете ВЗГЛЯД доктор педагогических наук, член совета ассоциации «Гражданский контроль» Михаил Полянский.

«Голос» – организация, которая поддерживается зарубежными грантами и имеет явную антироссийскую направленность. Она выискивает слабые места в нашей избирательной системе, не предлагая достойных путей решения проблем и не выставляя объективных оценок. Таким образом «Голос» занимает разрушительную позицию, занимаясь лишь отработкой денег, на которые существует», – считает Полянский.

Он указал, что на всех мероприятиях, куда приглашали представителей «Голоса» – в Общественной палате, ЦИКе, окружных избирательных комиссиях – они всегда находили повод для критики. «Те карты о нарушениях, которые организация готовила в ходе избирательных кампаний, были искажением объективной информации. Я сам был свидетелем этих фактов в Краснодарском, Ставропольском краях и других регионах. Это были, по сути, просто информационные вбросы. Как можно после этого уважать данную структуру и строить с ней какие-то отношения?» – добавил эксперт.

По его словам, «Голос» занимается дискредитацией выборов в России, «и это нельзя назвать иначе как отработкой вредоносных западных технологий».

«Голос» называет Общественные палаты РФ государственными органами. С чего вдруг? Все не случайно. Последние изменения в системе подготовки наблюдателей были в первую очередь связаны с возможностями привлечения тех людей, которые проявили определенную гражданскую активность. Это явный противовес той системе, которая презентуется организацией «Голос». Конечно, они весьма недовольны этим. Но какие же это государственные структуры? Члены палат зарплаты не получают. «Голос» же имеет бюджет, и мы прекрасно понимаем, на какие деньги они проводят семинары, например в Прибалтике, какие цели ставят, каких людей приглашают в качестве наставников. Это те самые люди, которые активно вносят деструктивный элемент в любую систему. В первую очередь, в систему выборов», – отметил Полянский.

Он напомнил, что на последних выборах президента в марте 2018 года «Голос» «демонстрировал небывалую активность», однако уже в прошлогодние сентябрьские выборы «особенно энергичной работы структуры не показали».

«Думаю, потенциал, который был у «Голоса», утерян, поэтому история организации в ближайшее время бесславно закончится. Их деструктивная активность в ходе подготовки к общероссийскому голосованию – прощальная песня отчаяния», – заключил эксперт.