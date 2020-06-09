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              Эксперты разобрали 10 главных мифов о голосовании по Конституции

              9 июня 2020, 16:31

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Эксперты назвали главные попытки дискредитировать голосование по Конституции, выделив 10 мифов на эту тему, появившихся в Сети.

              Первый миф – втрое сокращенный срок подготовки к голосованию. Адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин отметил, что здесь следует обратиться в первую очередь к конституционному праву как юридической основе демократии, а не к избирательному (электоральному) праву, на которое ссылаются авторы подобных заявлений, пишет РАПСИ.

              «В этом случае следует указать на некорректность придания общности критерию срока при сравнении в различных сферах общественного регулирования и правоприменения: ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», ФКЗ «О референдуме РФ» и Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционировния публичной власти». Первый регулирует выборы в органы власти, второй – вопросы референдума, а третий – всероссийского голосования об одобрении поправок в Конституцию – это новый и специальный закон, касающийся единичной конституционной процедуры внесения поправок в Основной закон как политико-правового акта», – сказал он.

              Он пояснил, что для разных видов народного волеизъявления предусматриваются различные сроки для назначения даты голосования. Так, на выборах в органы власти эти сроки составляют от 110 до 70 дней до начала голосования. В случае референдума – от 60 до 100 дней. Срок местного референдума также может быть определен судом самостоятельно в определенных случаях.

              «Смешение сроков назначения выборов в органы власти, сроков назначения референдума, сроков назначения общероссийского голосования по одобрению поправок в Конституцию РФ, предусмотренных тремя разными законами и в разном числовом выражении в едином абсолюте, который критики-политологи предлагают делить на три, не имеет ничего общего с правильностью применения конституционно-правовых норм, которые использовал конституционный законодатель для регулирования процедуры, имеющей особую юридическую природу. Подобная «арифметика» позволят сравнивать вольные юридические рассуждения политологов с героем повести Лии Гераскиной «В стране невыученных уроков», лентяем и двоечником Витей Перестукиным, который множил землекопов и делил их на дни, получая в решении полтора землекопа», – отметил Зорин.

              В свою очередь, Конституционный суд (КС) РФ в заключении от 16.03.2020 №1-З указал, что общероссийское голосование не может состояться ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования указа президента о его назначении, а значит, предполагается достаточный срок для ознакомления граждан с планируемыми изменениями, указал адвокат.

              «Такое регулирование соответствует общепризнанным демократическим стандартам народного волеизъявления и не может рассматриваться как противоречащее положениям глав 1 и 2 Конституции РФ, как и в целом статья 2 закона о поправке, которая направлена на обеспечение подготовки и проведения общероссийского голосования, в том числе на решение организационных вопросов и на обеспечение удобства граждан при волеизъявлении», – заявил Зорин.

              Он добавил, что полный текст закона о поправке к Конституции был опубликован 14 марта, ЦИК начала информирование о поправках с середины марта.

              «Таким образом, с момента официальной публикации, выносимых на общероссийское голосование поправок к Конституции РФ, с учетом переноса даты голосования из-за пандемии коронавируса фактически пройдет 76 дней», – заявил юрист.

              Второй миф – о том, что все поправки содержатся в одном вопросе.

              Первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ, к.ю.н. Артем Кирьянов объяснил, что повлияло на данное решение.

              «Прежде всего, закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ», требующий одобрения поправок от Федерального Собрания и органов законодательной власти субъектов РФ, соблюден в полном объеме», – указал он.

              По его словам, всероссийское голосование проводится как особый формат принятия или отказа в принятии уже существующего единого пакета поправок в Конституцию.

              «Иными словами – юридически поправки представляют собой одно целое, и голосовать за них необходимо в комплексе. Если по результатам общероссийского голосования изменения в Конституции поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие, то изменения, предусмотренные законом о поправке к Конституции РФ в главы 3–8 Конституции РФ, вступят в силу», – сказал он.

              По мнению Кирьянова, голосование по каждому из пунктов значительно усложнило бы и подготовку голосования, технически и финансово, а главное – крайне усложнило бы голосование для людей – оно могло бы занять по времени от 30 минут до 3 часов.

              «Немаловажно, что в период сложной эпидемиологической обстановки упор в организации голосования делается на обеспечение безопасности человека на участке для голосования, соответственно, решения ЦИК должны были исходить из этого соображения», – заявил Кирьянов.

              «Полагаю, что пакетное голосование является возможностью для выражения любого мнения, в том числе и отрицательного, по отношению к пакету поправок в Конституцию, и не ущемляет права гражданина РФ», – подытожил юрист.

              Третья попытка связана с «вдвое сокращенным протоколом для избиркомов».

              Член Общественной палаты Волгоградской области, профессор кафедры гражданского и международного частного права ФГАОУ ВО Волгоградского госуниверситета, заслуженный юрист РФ, д. ю. н. Светлана Казаченок пояснила, что идут не политические выборы, а всероссийское голосование, которое регламентируется другими нормами права.

              «Его проведение, согласно закону, вообще не обязательно. Поправки к Конституции РФ могут быть утверждены только решением Госдумы и Совета Федерации. И всероссийское голосование – лишь дополнительная гарантия учета волеизъявления граждан», – сказала она.

              Казаченок отметила, что в протоколе обязательно сохранится строка о количестве пришедших на участки граждан.

              Четвертая попытка дискредитации связана с тем, что «наблюдение проводится по «пропуску» Общественной палаты».

              Директор некоммерческого фонда «Исследования проблем демократии», руководитель рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу избирательных прав граждан РФ Максим Григорьев отметил, что здесь организация «Голос» в очередной раз «продемонстрировала свою юридическую неподготовленность».

              «Это абсолютно неверно. Наблюдателями на участках являются представители, которые направляются по заявкам любых партий, общественных организаций и лично граждан. Таких уже более 200 тыс. человек по всей стране, и в том числе мы неоднократно предлагали представителям организации «Голос» направить их список наблюдателей к нам, в Общественную палату, для того, чтобы мы направили их наблюдателями на участки», – сказал он.

              Григорьев отметил, что ответа от «этой псевдоорганизации» не последовало.

              Пятый и шестой миф связаны с прямым участием ЦИК в агитации за поправки и на запрет на агитацию против.

              Член Совета при президенте по правам человека, председатель координационного совета организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод отметил, что общероссийское голосование и избирательный процесс регламентируются совершенно разными законами.

              «В законе о поправке к Конституции РФ, где предусмотрено общероссийское голосование, в порядке проведения общероссийского голосования, утвержденного Центризбиркомом, нет термина «агитация». И это абсолютно обоснованно, потому что агитация осуществляется только в ходе избирательных процессов, когда происходит конкурентное соревнование между партиями, кандидатами, программами. То есть здесь действительно можно говорить о политической конкурентной борьбе в период избирательной кампании, и СМИ, агитаторы от партии, представители кандидатов, сами кандидаты агитируют избирателей с тем, чтобы повысить свой рейтинг и в итоге избиратели пришли и проголосовали за данного кандидата или список кандидатов», – заметил Брод.

              По его словам, в ходе голосования по поправкам в Конституцию ничего подобного нет.

              «Здесь выявляется отношение общества к предлагаемым изменениям в Основной закон, которые прошли широкое общественное обсуждение и были приняты законодательными собраниями субъектов, обеими палатами парламента и одобрены в заключении КС РФ. Поэтому эта дискуссия – абсолютно надуманная», – сказал он.

              Статья расходов в бюджете ЦИК поэтому называется «Информирование граждан», указал Брод – речь идет о создании сайта, где разъясняется суть поправок, процедуры голосования. В телевизионных роликах граждане и публичные фигуры – артисты, деятели науки, общественные лидеры – рассказывают о значимости поправок.

              «Нигде никто не агитировал идти на избирательный участок и голосовать за поправки. Нигде таких фраз не встречалось, и это было бы некорректно, поскольку волеизъявление граждан – абсолютно свободная процедура без всякого административного давления и принуждения», – заявил он.

              Брод выразил мнение, что граждане «сознательно вводятся в заблуждение», им навязывается дискуссия, которая не имеет «никаких правовых оснований», чтобы вызвать недоверие к конституционной реформе.

              Седьмой миф связан с тем, что голосовать можно где угодно в течение недели.

              Исполнительный директор Ассоциации «Независимый Общественный Мониторинг», председатель движения «Корпус «За чистые выборы», Алена Булгакова отмечает, что выход из пандемии необходимо хорошо технически выстроить, и проведение безопасных выборов в этом отношении «должно строиться на определенной синергии двух составляющих: технической и санитарно-эпидемиологической».

              «Речь идет, например, в том числе и о проведения голосования в более чем один день (на протяжении 6 дней предварительно). Для России эта практика нова, но при этом есть успешный опыт в этом направлении в других демократически развитых государствах», – заявила она.

              Булгакова отмечает, что информационные вбросы подобного рода – это ни что иное, как очередная попытка дискредитации.

              «Утверждения квазиэкспертов относительно невозможности осуществления общественного наблюдения за данной формой голосования, впрочем, как и за голосованием в целом, беспочвенны. В Порядке общероссийского голосования и других сателлитных документах Центризбирком России предусмотрел для этого все необходимые инструменты. Достаточно четко и максимально открыто предусмотрена возможность присутствия наблюдателей, представителей СМИ в соответствии с порядком их аккредитации», – заявила она.

              Восьмой миф – это отсутствие контроля за достоверностью данных.

              Руководитель экспертного совета ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований) Глеб Кузнецов заметил, то в России по сравнению с другими странами очень сильно налажен контроль за достоверностью данных.

              «Ни в одной из «цивилизованных» демократических стран не требуется никакого подтверждения, что ты – это ты и т.д. То есть человек просто приходит, и существует презумпция того, что человек, идущий на избирательный участок, является тем, за кого себя выдает, и имеет право голосовать. Нигде нет требования верификации этих данных. Мы же не говорим на основании этого, что британская, немецкая или американская системы демократии фальсифицированы. Наоборот, они в известном смысле являются образцом, особенно для либерально мыслящей публики», – заявил Кузнецов.

              Он пояснил, что смысл этих новелл в облегчении людям доступа к голосованию.

              «У людей должна появиться масса опций, которая позволит каждому человеку в удобное для него время принять удобным для него способом участие в голосовании. И на мой взгляд, это не просто не способствует фальсификации, а наоборот препятствует фальсификации, потому что явка благодаря этим нововведениям, этому удобству, стремлению обеспечить удобство, будет существенно выше. А где высокая явка, там ничего фальсифицировать нельзя», – сказал он.

              Девятый миф – ограничение работы СМИ и наблюдателей. Ответственный секретарь СПЧ, президент Автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов указал, что пункты 3.3 и 3.4 документа «Порядок голосования» касаются как раз вопросов средств массовой информации, где они участвуют в процессе точно так же, как и на обычных выборах.

              «Никаких ущемлений прав нет, есть общий порядок, разрешающий СМИ присутствовать и вести свою профессиональную деятельность. Есть документ, первоисточник, который определяет порядок голосования, и раздел «Гласность» – глава 3 этого документа («Порядок голосования» - прим. ред.) – посвящен наблюдателям, СМИ и т.д. Условно так же, как и во всех законах по голосованию на выборах. Права СМИ обеспечены. Никто их не ущемлял и не думал даже ограничивать. Это провокационное заявление. Они пользуются тем, что граждане и читатели не читают первоисточник документа», – сказал он.

              10 миф связан с неконтролируемым доступом к бюллетеням. Светлана Казаченок заметила, что общественные наблюдатели ответственны за то, что выборы пройдут демократично, прозрачно, чисто.

              «И я не слышала, чтобы общественных наблюдателей куда-то выгоняли даже на десять минут, что-то от них закрывали. Это сказки, которые невозможны при нынешней организации выборов, в том числе готовящегося общероссийского голосования. Возможно, эти угрозы дискутировались и были приняты меры по предотвращению таких ситуаций. Общественные наблюдатели имеют право находиться на избирательных участках с момента начала даже не голосования, а их открытия. И до закрытия участков – когда заканчиваются все подсчеты, протокол подписан. Никто не имеет права их выгнать даже на минуту», – сказала она.

              Казаченок подчеркнула, что общественный наблюдатель в процессе голосования неприкосновенен.

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