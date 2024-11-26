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    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

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    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

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    26 ноября 2024, 19:36 • Новости дня

    Литва решила поменять российские сейфы, в которых хранятся секретные данные

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Литовское минобороны намерено заменить сейфы производства России, используемые для хранения секретной информации, сообщили в центре журналистского расследования Siena со ссылкой на заявление ведомства.

    Центр Siena выявил, что предприятие Eurosafe LT, занимающееся поставкой сейфов, связано с российскими предпринимателями, передает ТАСС.

    После этого министр обороны Лауринас Касчюнас приказал заменить имеющиеся сейфы «для должной охраны секретной информации».

    Eurosafe LT зарегистрирована в Вильнюсе, управляется неназванной польской компанией, однако в расследовании указано, что истинными владельцами являются российские бизнесмены.

    Отмечается, что Eurosafe LT также внесена в список ненадежных поставщиков. Перечень составлен на основании выводов 2-го департамента оперативных служб, который занимается военной разведкой Литвы.

    Ранее центр Siena заявлял, что литовские военные и государственные структуры Литвы хранили секретную информацию в сейфах российского производства, заказанных у зарегистрированной в Вильнюсе компании Eurosafe LT, якобы связанной с Россией.

    26 ноября 2024, 16:18 • Новости дня
    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Минобороны: Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэродром Курск-Восточный подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО, сообщило Минобороны.

    «25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный (н. п. Халино)», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Российские системы противовоздушной обороны, включая ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь», сбили семь из восьми запущенных ракет. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения. Также было зафиксировано незначительное повреждение объектов инфраструктуры аэродрома.

    По итогам обследования мест атак было подтверждено, что удары наносились именно ракетами ATACMS американского производства, сообщило Минобороны.

    Накануне Telegram-каналы сообщили, что украинские военные обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили. Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, при этом этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные. Американское издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения.

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    25 ноября 2024, 20:55 • Новости дня
    Захарова отреагировала на заявление Бауэра о высокоточных ударах по России
    Захарова отреагировала на заявление Бауэра о высокоточных ударах по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители НАТО, вероятно, не до конца ознакомились с обновленной российской ядерной доктриной, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о высокоточных ударах по России.

    «Видимо, не дочитали обновленную доктрину», – сказала дипломат, ее слова приводит РИА «Новости».

    Напомним, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    26 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    Госдума одобрила переименование Ростова в Ярославской области

    Госдума одобрила переименование Ростова в Ярославской области в Ростов Великий

    Госдума одобрила переименование Ростова в Ярославской области
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий.

    Законопроект предложен Ярославской областной думой 29 августа; во вторник, 26 ноября, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о переименовании города, передает ТАСС.

    В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что название Ростов Великий известно как в историческом, так и в современном контексте. Архивные документы и исторические исследования подтверждают, что город исторически именовался именно так. В документе отмечается, что это название было распространено в летописных документах и научной литературе.

    Инициатива по переименованию Ростова неоднократно выдвигалась местной общественностью. Этот шаг поддержан историческими и культурными традициями, которые делают новое название более символичным и значимым для города, говорят авторы проекта.

    Согласно финансово-экономическому обоснованию, переименование города будет финансироваться за счет бюджета Ярославской области.

    В августе губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о поддержке российским руководством инициативы по переименованию Ростова в Ростов Великий.

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    25 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    @ US Army

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Как указал Кирби на брифинге, на данный момент у Киева «есть возможность использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости». «И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит и вокруг Курска и Курской области», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Ранее европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников. По мнению автора, этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

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    25 ноября 2024, 20:29 • Новости дня
    Россия назвала ноту ОЗХО о химикатах на Украине театром абсурда

    Замминистра Лысогорский назвал ноту ОЗХО о химикатах на Украине театром абсурда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нота Организации о якобы применении токсичных химикатов на Украине напоминает театр абсурда и является необоснованной провокацией, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский на 29-й Конференции государств – участников ОЗХО.

    Он подчеркнул, что США и их союзники вопреки фактам продолжают обвинять Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, передает ТАСС.

    По словам Лысогорского, представленная Украиной и распространенная нота технического секретариата является провокационной информацией. Он подчеркнул, что Россия проверяет достоверность этой информации и намерена сообщить о результатах через постоянное представительство России при ОЗХО.

    «Могу сказать свои личные наблюдения по этому вопросу», – добавил замминистра, подчеркнув, что нота больше похожа на театр абсурда.

    Ранее российская сторона направила более 30 нот в ОЗХО с доказательствами применения Украиной запрещенных химических веществ.

    Постпред России при ОЗХО, посол в Нидерландах Владимир Тарабрин сообщал, что на фоне неудач украинской армии возросло количество возможных провокаций с использованием химического оружия, а Запад работает с техническим секретариатом ОЗХО, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия.

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    26 ноября 2024, 08:10 • Новости дня
    Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская
    Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Участница Великой Отечественной войны, прославленная регулировщица Мария Лиманская, также известная как Бранденбургская Мадонна, скончалась в возрасте 101 года в Саратовской области.

    В Саратовской области скончалась участница Великой Отечественной войны Мария Лиманская, известная как Бранденбургская Мадонна, передает ТАСС. Ей был 101 год.

    Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале выразил соболезнования ее близким и отметил, что это большая утрата для всех.

    Мария Лиманская, регулировщица, оставила яркий след в истории, запечатлевшись на знаменитой фотографии военного корреспондента Евгения Халдея. Снимок, сделанный у Бранденбургских ворот за неделю до Великой Победы, стал символом стойкости советского народа. На фото Лиманская направляет проезжающие автомобили, демонстрируя смелость и самоотверженность.

    Лиманская отправилась на фронт в возрасте 18 лет, изначально шила одежду для солдат, а позже стала регулировщицей. Она прошла через многие испытания, включая боевое крещение под Батайском Ростовской области, где регулировала движение войск под обстрелом. В ее боевой биографии – участие в Сталинградской битве, освобождение Симферополя, Белоруссии и Польши и завершение пути в Берлине.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, во время Берлинской операции решающей оказалась роль тыловых служб Красной армии.

    Дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея вспомнила историю создания легендарного снимка «Знамя Победы над Рейхстагом».

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    26 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»

    Военный эксперт: Обученных во Франции украинских солдат хватит на несколько недель

    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бригада «Анна Киевская» не получила полностью заявленной Францией военной техники. Учитывая небольшую численность формирования, изменить ход боевых действий не выйдет. К тому же, как показала практика, тренировки в странах НАТО также не дают ощутимого результата, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Михаил Онуфриенко и Константин Сивков. Ранее подготовленная во Франции бригада ВСУ «Анна Киевская» вернулась на Украину для участия в боях.

    «Бригада названа в честь дочери Ярослава Мудрого Анны, которая вышла замуж за французского короля Генриха Первого, став тем самым королевой европейского государства. Разумеется, до последних лет в историографии ее имя никогда не упоминалось с приставкой «Киевская», но, как мы знаем, на Западе любят переиначивать страницы прошлого», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается самой бригады, то она готовилась в качестве наступательного формирования, которое, как предполагалось, должно переломить ход боевых действий. В настоящий момент она является последним осколком стратегического резерва ВСУ. Куда именно ее направят – непонятно. Допускаю, что местами дислокации могут стать приграничье или Курахово», – отмечает он.

    «Формирование не до конца укомплектовано. Изначально планировалось, что в него войдут около 4,5 тыс. обученных военных, однако в итоге удалось собрать лишь около 2,3 тыс. солдат. Бригада вышла «половинчатой». Примечательно, что около 120 представителей ее личного состава попросили у Франции политического убежища», – акцентирует собеседник.

    «Снабдить формирование техникой в полной мере также не получилось. При таких условиях надеяться на то, что оно сможет переломить ход боевых действий, глупо. Тем не менее сам факт прибытия подкрепления может помочь ВСУ удержать имеющиеся позиции, но лишь в краткосрочной перспективе», – рассказывает эксперт.

    «Мы уже сталкивались с подразделениями, которые проходили подготовку в странах НАТО. Например, бригады, обучавшиеся в Британии, какой-либо эффективностью не отличались. Их тренировали по методичкам контртеррористических операций, суть которых крайне далека от современных полномасштабных конфликтов», – полагает он.

    «К тому же сам боевой опыт Франции можно поставить под сомнение. Армия этой страны не отличается боевыми достижениями в войнах в новейший период истории человечества. Скорее всего, республика готовила специалистов ВСУ к использованию западной техники. Тем не менее данная квалификация вряд ли позволит им внести значимый вклад в ход противостояния», – считает Онуфриенко.

    Доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, не исключает, что бригаду могут направить и на Запорожское направление. Однако, как уточнил собеседник, украинских солдат, обученных во Франции, хватит лишь на несколько недель боевых действий. Он напомнил, что, согласно данным Минобороны России, в сутки ВСУ теряют в среднем около 1,5 тыс. человек. «При таких темпах несложно посчитать, сколько продержится «Анна Киевская», – добавил Сивков.

    Эксперт также отметил, что речь идет о «мотострелковой бригаде, оснащенной французским оружием». «Говорить о каких-то уникальных навыках украинских военных после подготовки под ведением Парижа не приходится, потому что опыт ведения боевых действий ВСУ в нынешних условиях не сопоставим с тем, что им могут предложить французы», – заключил Сивков.

    Ранее бригада ВСУ «Анна Киевская», прошедшая подготовку во Франции, вернулась на Украину для участия в боевых действиях. Обучение военных завершилось 14 ноября. В подготовке солдат принимали участие около 1,5 тыс. специалистов республики. По словам министра обороны страны Себастьяна Лекорню, Париж готов продолжить тренировки представителей ВСУ.

    В состав бригады входит более 2 тыс. человек. Подразделение включает в себя три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также формирования наземно-воздушного наблюдения и разведки. Как отмечал полковник Гийом Вансин, который был одним из наставников бойцов ВСУ, часть личного состава уже принимала участие в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция планировала передать бригаде 128 бронемашин, 18 гаубиц «Цезарь», а также легкие колесные танки AMX-10. Кроме того, сообщалось, что Париж оснастит формирование 20 переносными противотанковыми ракетными комплексами «Милан» и десятью грузовиками TRM.

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    26 ноября 2024, 15:04 • Новости дня
    Кандидат в главы МИД Грузии представила видение отношений с Россией
    Кандидат в главы МИД Грузии представила видение отношений с Россией
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила о необходимости фокусирования международного внимания на высоком уровне к отношениям Тбилиси и Москвы, разорванных после войны 2008 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На парламентских слушаниях во вторник она заявила, что «с точки зрения мирного восстановления территориальной целостности Грузии, ее объединения, особенно важно, чтобы вопрос мирного урегулирования российско-грузинского конфликта оставался в международной повестке дня на высоком уровне».

    При этом проблему восстановления территориальной целостности Грузии она назвала «самой важной».

    «Власти Грузии используют все возможные дипломатические и правовые рычаги для «деоккупации» «оккупированных территорий», – сказала Мака Бочоришвили.

    Тбилиси обвиняет Москву в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.

    Также она сообщила, что Грузия «продолжит непрерывную гуманитарную помощь Украины в рамках собственных возможностей».

    Также, по ее словам, Тбилиси продолжит поддерживать Киев на дипломатической арене.

    Новое правительство Грузии утвердят 28 ноября.

    Ранее сообщалось, что Мака Бочоришвили отказалась слушать ультиматумы от Запада.

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    26 ноября 2024, 14:01 • Новости дня
    Прокуратура: Подозреваемый на ферме ударил девушку, и ее загрызли свиньи

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Работник предприятия АО «Андроновское» в Красноярском крае из-за недовольства начальником ударил по голове его 17-летнюю дочь, кормившую свиней, животные загрызли девушку, сообщили в краевой прокуратуре.

    Подозреваемый в убийстве 11-классницы из Ужурского района являлся сотрудником ее отца, в день происшествия он пришел в состоянии алкогольного опьянения на территорию домовладения начальника, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Он застал школьницу за кормлением свиней, взял палку и ударил ее по голове. Девушка упала без сознания в загон к животным, а мужчина скрылся с места преступления.

    До этого в региональном Главном следственном управлении СК предполагали, что девушка потеряла сознание из-за удара рогом быка.

    Тело погибшей нашел ближе к ночи ее приятель. Судебно-медицинская экспертиза установила, что школьница умерла от кровопотери, вызванной повреждением бедренной артерии.

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    25 ноября 2024, 19:55 • Новости дня
    Авиаэксперт объяснил, как сдвиг ветра мог привести к возгоранию Superjet в Анталье

    Авиаэксперт Пантелеев объяснил влияние сдвига ветра при посадке на возгорание Superjet в Анталье

    Авиаэксперт объяснил, как сдвиг ветра мог привести к возгоранию Superjet в Анталье
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Сдвиг ветра зачастую считается не просто опасным явлением, а обстоятельством, в силу которого осуществлять посадку не рекомендуется», – сказал газете ВЗГЛЯД глава аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев, комментируя ситуацию с загоревшимся во время посадки Superjet в Анталье.

    В аэропорту Антальи пассажирский самолет Superjet авиакомпании «Азимут», прилетевший из Сочи, совершил жесткую посадку из-за сдвига ветра, в результате чего на борту произошел пожар. Все пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.

    «Направление и сила ветра могут меняться в зависимости от высоты. На высоте сто метров может быть одно направление, а около земли – другое. Явление, когда направление и скорость воздушного потока меняются интенсивно, называют сдвигом ветра», – говорит Пантелеев.

    Он объясняет, что когда воздушное судно заходит на посадку, это явление наиболее опасно, потому что оно может вызвать серьезное изменение вертикальной скорости либо сместить воздушное судно в сторону от оси взлетно-посадочной полосы, и запаса высоты может уже не хватить для того, чтобы парировать эти явления. Именно поэтому сдвиг ветра зачастую считается не просто опасным явлением, а обстоятельством, в силу которого осуществлять посадку не рекомендуется, нужно уйти на второй круг или в крайнем случае на запасной аэродром.

    Также собеседник подчеркивает, что сдвиг ветра в районе аэропорта Антальи наблюдается не чаще, чем в других местах. Но в Турции с конца прошлой недели наблюдался штормовой ветер, ливни. Задержки и отмены рейсов были в нескольких аэропортах.

    «Метеолокаторы, установленные на борту воздушных судов, имеют возможность обнаруживать такое явление, как сдвиг ветра. Тогда в кабине срабатывает оповещение WINDSHEAR AHEAD. Кроме того, в метеосводках предоставляет оператор аэропорта, информация о фактической погоде регулярно обновляется. При наличии столь опасного явления там появляется предупреждение о вероятности сдвига ветра. А если экипаж какого-то воздушного судна столкнулся с таким явлением, он сообщает об этом диспетчеру, и тот в свою очередь информирует другие экипажи», – делится эксперт.

    По его словам, в руководствах по летной эксплуатации на каждый тип воздушного судна четко прописаны процедуры, что нужно делать в такой ситуации. В них, как правило, все сводится к тому, что если есть информация о сдвиге ветра, нужно уходить на второй круг и ждать, пока ситуация не нормализуется. Если ситуация не улучшается, следует принять решение о перенаправлении на запасной аэродром. Если же воздушное судно попало в сдвиг ветра, то выполняется простой набор процедур: двигатели на взлетный режим, штурвал на себя.

    «Но сигнализация о сдвиге ветра не всегда срабатывает. И наоборот – не всегда при срабатывании сигнализации о сдвиге ветра он на самом деле есть. Поэтому не всегда при наличии информации о возможном сдвиге ветра экипаж должен уходить на второй круг», – предупреждает Пантелеев.

    Пожар на борту в подобных ситуациях, по его словам, может произойти в случае повреждения топливных баков, топливных магистралей и последующего разлива топлива. Анализ данных бортового самописца позволит сделать выводы о том, какая вертикальная и горизонтальная скорость были у самолета в момент касания земли, каковы были угол тангажа и крена, произошло ли касание земли хвостовой частью или мотогондолой двигателя.

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    «Что касается действий командира воздушного судна и второго пилота на момент посадки, то их я оценивать не готов – для этого у меня нет информации. Но я точно могу сказать, что бортпроводники организовали оперативную эвакуацию пассажиров с борта воздушного судна», – заключил Пантелеев.

    Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что вероятной причиной возгорания самолета SSJ-100 авиакомпании «Азимут» в Анталье мог сталь разлив топлива, произошедший из-за сильного удара о взлетно-посадочную полосу. Уточняется, что при посадке воздушное судно не испытало отказов систем.

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    26 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    Минобороны готовит ответ на атаки американскими ракетами в Курской области

    Минобороны: Россия ответит на удары ВСУ ракетами ATACMS по объектам в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны РФ заявило о подготовке ответных мер на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области, включая аэродром Курск-Восточный и позиции С-400.

    По данным военного ведомства, за последние три дня ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS, сообщает РИА «Новости».

    В министерстве заявили, что ситуация находится под контролем. «Министерство обороны Российской Федерации контролирует ситуацию, ответные действия готовятся», – говорится в официальном заявлении.

    Первый удар нанесен 23 ноября в районе Лотаревки, где пятью ракетами атакована позиция зенитного ракетного дивизиона С-400. Второй удар произошел 25 ноября по аэродрому Курск-Восточный, куда было запущено восемь ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, европейские министры обороны обсудили политику безопасности НАТО в связи с критической фазой конфликта на Украине, включая сотрудничество в сфере ПВО и дальнобойных ракет.

    Сергей Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России. Пресс-секретарь президента России направил вопрос о сбитых над Курской областью ракетах в Минобороны, отказавшись от уточнения, были ли это ATACMS.

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    25 ноября 2024, 20:12 • Новости дня
    Маск назвал американские истребители F-35 плохими

    Маск раскритиковал американские истребители F-35

    Маск назвал американские истребители F-35 плохими
    @ U.S. Air Force/Senior Airman Devante Williams/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований, сделавших их дорогими и неэффективными, заявил миллиардер Илон Маск.

    «Проектирование F-35 провалилось на этапе предъявления требований, поскольку слишком большое количество людей требовали от него слишком многого сразу», – пояснил Маск в X, передает РИА «Новости».

    По этой причине истребитель стал дорогим и сложным универсалом, который не выделяется выдающимися характеристиками.

    Ранее Общественный проект по надзору за правительством в США отметил, что власти страны одобрили массовое производство F-35, не принимая во внимание данные о многочисленных недостатках этой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многофункциональный истребитель-невидимка пятого поколения F-35 могут применять военно-воздушные и военно-морские силы США, а также корпус морской пехоты. Он может использоваться как носитель ядерного оружия. Существуют три модификации F-35, которые активно закупают страны НАТО и азиатские партнеры.

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    26 ноября 2024, 10:27 • Новости дня
    ФСБ: Украинские ОПГ контролируют наркопроизводства в России

    ФСБ сообщила о контроле значительной части наркопроизводств в России украинской преступностью

    ФСБ: Украинские ОПГ контролируют наркопроизводства в России
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинская организованная преступность контролирует значительную часть наркопроизводств в России, что используется в гибридной войне против страны.

    Директор ФСБ России Александр Бортников на ХХ заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ в Москве заявил, что наркоугроза становится все более актуальной для стран Содружества, сообщает ТАСС.

    Бортников отметил, что зарубежные спецслужбы и международные террористические организации используют транснациональные наркогруппировки для дестабилизации ситуации в странах СНГ. Особое внимание он уделил украинской организованной преступности, которая, по его словам, контролирует значительную часть наркопроизводств и задействована в гибридной войне против России.

    Директор ФСБ подчеркнул, что проблема наркотрафика носит международный характер и не имеет границ. Он отметил сокращение производства опиатов в Афганистане, что привело к увеличению спроса на синтетические наркотики и психотропные вещества. Транснациональные преступные сообщества наладили их производство и устойчивые каналы поставки в страны СНГ через международные логистические компании.

    Бортников также сообщил, что сбыт наркотиков осуществляется через теневые интернет-площадки, которые обеспечивают анонимность и фактически регулируют рынок. Он указал на необходимость усиления мер безопасности и контроля для предотвращения размещения нелегальных лабораторий и борьбы с наркоугрозой в международном масштабе.

    Напомним, год назад МВД России пресекло деятельность сети нарколабораторий, которой злоумышленники руководили с территории Украины. А в Московской области обнаружили нарколабораторию, сотрудника которой спонсировали с украинской территории.

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    26 ноября 2024, 14:53 • Новости дня
    ФСБ объявила о высылке британского дипломата

    ФСБ: Британский дипломат Прайор лишен аккредитации за подрывную деятельность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второго секретаря политического отдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации и предписали покинуть Россию в течение двух недель из-за угрозы безопасности страны, сообщила ФСБ.

    Дипломат, «сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе», при оформлении въезда в Россию указал ложные данные, что является нарушением законодательства, пояснили в ЦОС ФСБ, передает РИА «Новости». ФСБ также обнаружила признаки его участия в разведывательно-подрывной деятельности, которая угрожает безопасности государства.

    На основании этих фактов Министерство иностранных дел России в сотрудничестве с другими ведомствами приняло решение о лишении Прайора аккредитации. Ему предписано покинуть Россию в двухдневный срок.

     «ФСБ России продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами», – подчеркнули в российской спецслужбе.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о недооценке роли Британии в антироссийской гибридной войне, подчеркнув опасность таких разговоров.

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    26 ноября 2024, 16:23 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ ракетами ATACMS пытались поразить дивизион С-400 в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В конце прошлой недели, 23 ноября, ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области, информировало Минобороны России.

    В этот день украинские боевики выпустили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, они прилетели рядом с Лотаревкой, расположенной в 37 километрах к северо-западу от Курска, указало ведомство в своем Telegram-канале. ВСУ целились по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

    Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», прикрывавший дивизион, уничтожил три ракеты ATACMS, две из них достигли цели. Ударом повреждена радиолокационная станция, есть пострадавшие среди личного состава, заключили в Минобороны.

    В понедельник Telegram-каналы сообщали, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области. Отмечалось, что большую часть выпущенных ракет перехватили.

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    Минобороны: ВСУ ракетами ATACMS пытались поразить дивизион С-400 в Курской области
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