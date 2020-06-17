Обругавшей «нищебродов» Боне предложили работу

Бывшей участнице «Дома-2», Instagram-блогеру Виктории Боне после ее резонансного высказывания об «алкоголиках и нищебродах» предложили поработать на горячей линии для беременных женщин в кризисной ситуации.

«Хайпануть» на оскорблении людей, которым и так приходится нелегко, не лучшая идея. Мы готовы ее обучить и взять добровольцем к нам на кризисную линию. Если будет получаться, возьмем на ставку. Уверена, такой опыт ей будет полезен», – сказала РИА «Новости» руководитель Общероссийской программы помощи беременным женщинам «Спаси жизнь» Екатерина Маркова.

По ее мнению, данная новость вызовет общественный резонанс, и об этом «будет немало упоминаний» в СМИ.

В свою очередь исполнительный директор фонда помощи бездомным людям «НебомЖивы» Кирилл Хабаров также предложил блогерше стать волонтером и принять участие в подготовке бутербродов для бездомных, число которых в Москве увеличилось после вспышки коронавируса.

«В апреле и мае мы раздали бездомным людям 10 тыс. продуктовых наборов, а наши добровольцы за этот период сделали для них 25 тыс. бутербродов. Нагрузка на благотворительные фонды сильно возросла, всегда нужна помощь волонтеров. Думаю, что Виктории нужно обязательно присоединиться к нам. С каждым сделанным бутербродом она будет меняться в лучшую сторону, общение с бездомными также пойдет ей на пользу», – отметил Хабаров.

Также он выразил надежду, что со временем женщина «начнет измерять свою жизнь не количеством упоминаний в СМИ, а количеством людей, которым смогла помочь».

Напомним, Виктория Боня посоветовала властям помогать бизнесменам, а не «алкоголикам и нищебродам». Ее высказывание вызвало широкий общественный резонанс. Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал Боню, признавшись, что ее слова его шокировали.

Ранее другая бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева написала в соцсетях, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради средств материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. В эфире телеканала НТВ Водонаева назвала часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».