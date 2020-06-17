Сотрудники ФСИН приехали в квартиру Ефремова

Сотрудники ФСИН в среду вновь приехали в квартиру актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, ожидается, что позже артиста доставят на допрос.

Сотрудники ФСИН утром в среду подъехали к дому в Плотниковом переулке в центре Москвы, после чего поднялись в квартиру, где под домашним арестом находится Ефремов, передает РИА «Новости».

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Ранее адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщал, что следствие планирует в среду снова допросить Ефремова, которого уже допрашивали 11 июня.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон. Водитель встречной машины погиб. Ефремова поместили под домашний арест.

Спустя четверо суток после ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего. Родные Захарова потребовали для актера максимальный срок. Адвокат родственников погибшего объяснил, почему близкие Захарова отказываются от материальной помощи Ефремова.

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