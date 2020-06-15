Газпром закрыл первый квартал с убытком в 300 млрд долларов

По итогам первого квартала 2020 года чистый убыток Газпрома по РСБУ составил 306,23 млрд рублей против 199,47 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Выручка в первом квартале упала на 22,44% – до 1,126 трлн рублей, валовая прибыль – в 1,6 раза, до 450,2 млрд рублей, прибыль от продаж – в 5,4 раза, до 60,05 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на материалы компании.

Убыток до налогообложения составил 380,7 млрд рублей против прибыли в 297,7 млрд рублей в 2019 году.

Ранее на заседании Совета Федерации по вопросам газификации субъектов России в апреле 2020 года заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, что компания ожидает снижения доходов в 2020 года из-за падения объемов поставок газа.

Напомним, стало известно, что Газпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ.