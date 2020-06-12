Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП

Актер Михаил Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в автомобильной аварии Сергея Захарова.

На опубликованном телеканалом «Москва 24» видео Ефремова застали в подъезде своего дома после возвращения с допроса. На все вопросы журналистов Ефремов ответил лишь, что оставил подписку о неразглашении, передает РИА «Новости».

После этого журналисты, перебивая друг друга, стали спрашивать артиста, не хочет ли он извиниться перед семьей Захарова.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



«Вам никто не мешает извиниться!» – крикнул один из репортеров.

«Михаил Олегович, может быть, прощения попросите?» – спросила корреспондентка.

Однако артист молча зашел в свою квартиру вместе с сотрудниками полиции, которые закрыли дверь перед журналистами.

Напомним, Ефремова отправили под домашний арест после смертельного ДТП. Полиция установила факт сбыта наркотиков актеру, а прокуратура подтвердила, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В четверг после допроса сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вернули Ефремова под домашний арест. Позже в правоохранительных органах сообщили, что оснований для ужесточения меры пресечения в отношении Ефремова нет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии.

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