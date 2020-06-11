Ефремов вернулся после допроса под домашний арест

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вернули актера Михаила Ефремова под домашний арест в его квартиру в Плотниковом переулке, допрос по делу о ДТП с погибшим и приобретении наркотиков.

Допрос продолжался около пяти часов, передает РИА «Новости».

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Ефремов остался в статусе свидетеля после допроса по делу о сбыте наркотиков, передает ТАСС.

«Ефремов был допрошен по двум уголовным делам – о ДТП и сбыте ему наркотиков. Он остался в качестве свидетеля по делу о продаже наркотических средств. Следователя интересовало, где, когда, у кого он их приобрел и когда употребил», – сказал источник.

За употребление наркотиков предусмотрена административная ответственность.

Ранее сообщалось, что против Ефремова могут возбудить еще одно дело по факту употребления наркотиков.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



МВД сообщало, что Ефремова в четверг допрашивают по делу о смертельном ДТП и о сбыте ему наркотиков. До этого полиция установила факт сбыта наркотиков актеру, а прокуратура подтвердила, что он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремова после смертельного ДТП отправили под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии.

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