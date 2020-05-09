«Молодая Гвардия» организует народные концерты с балконов домов в российских городах

Представители организации «Молодая Гвардия Единой России» 8 и 9 мая в честь празднования 75-й годовщины Победы организовали в российских регионах народные концерты вместе с жителями многоквартирных домов.

Как уточнили в организации, «в обозначенное время из окон и с балконов всей страной участники исполнят знаменитые песни военных лет («Катюша», «Смуглянка»), тем самым почтив память погибших солдат». К акции подключатся активисты МГЕР из более 10 городов, уточнили в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Сложившаяся ситуация в стране и мире не позволяет нам проводить полноценные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Чтобы люди не забывали, помнили подвиги, славу нашего народа, мы решили устроить такой концерт, исполнить вместе с гражданами песни времен Великой Отечественной войны – все, что знают люди. Это известные и малоизвестные песни, которые выражают всю боль и радость через боль, потому что без музыки на войне тоже не обошлось», – рассказали в «Молодой Гвардии».

Кроме того, «Молодая Гвардия Единой России» в честь 75-й годовщины Победы организовала по всей стране различные акции, адаптированные под условия самоизоляции. Активисты на торцах зданий во дворах при помощи проектора отображают фотографии военных лет, размещают фотографии участников Великой Отечественной войны в окнах домов, а также раздают на улицах копии газеты «Правда» от 10 мая 1945 года.

Ранее сообщалось, что Волонтеры Победы из России и 46 государств, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в мире, сделали все, чтобы ветераны смогли почувствовать атмосферу праздника. Активисты уже поздравили более 50 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.

Утром 9 мая президент Владимир Путин в 75-летнюю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Он поздравил ветеранов и всех россиян с этим праздником и пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.