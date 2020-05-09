Волонтеры Победы поздравили более 50 тыс. ветеранов

«Волонтеры Победы» из России и 46 государств, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в мире, сделали все, чтобы ветераны смогли почувствовать атмосферу праздника. Активисты уже поздравили более 50 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.

Так, добровольцы связались с ветеранами по телефону, сказали слова благодарности и передали поздравления участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла и детям войны. «Активисты Движения заранее начали готовиться, изучали биографии героев, сочиняли стихи и создавали индивидуальные поздравления для каждого ветерана», – говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Кроме того, в рамках акции «Письмо Победы» любой желающий смог сказать «Спасибо» лично, написав слова благодарности ветеранам и отправив письма «Волонтерам Победы». К поздравлениям присоединились такие знаменитости, как Олег Газманов, Николай Валуев, Дмитрий Губерниев, Сергей Жуков, Борис Корчевников, Анастасия Спиридонова, Андрей Мерзликин. За несколько дней добровольцы получили более 40 тыс. посланий, которые 9 мая вручаются героям как в России, так и за рубежом.

В рамках акции «Однополчане» добровольцы помогают однополчанам, фронтовым друзьям, их родственникам увидеть друг друга, несмотря на расстояния и условия самоизоляции. Провести видеосвязь первыми смогли ветераны Уральского добровольческого танкового корпуса. «Петр Ушаков и Серафима Саляева встречались на фронте всего раз: тогда Серафима Михайловна заботилась о раненом Петре Филипповиче. Ветеран очень хорошо помнит встречу с медсестрой, которая спасла ему жизнь. Оба ветерана поблагодарили Волонтеров Победы за возможность встретиться вновь хотя бы в формате видеосвязи», – сообщили в организации.

Также «Волонтеры Победы» провели концерты под окнами ветеранов. Добровольцы поздравили героев войны, соблюдая режим самоизоляции, подготовили песни, стихи, танцы и яркие плакаты, а наблюдать за концертами ветераны и жители домов смогли прямо из своих окон.

Кроме того, волонтерам, работающим в штабах «Единой России» по помощи гражданам в период коронавируса, поступали просьбы от ветеранов о возложении цветов. «Многие из них каждый год возлагали цветы в память о своих родных и друзьях, погибших во время войны. Из-за эпидемиологической ситуации почтить близких лично у Героев нет возможности. Они попросили об этом добровольцев. «Волонтеры Победы» вместе с членами партии возложили в День Победы цветы к вечным огням и мемориалам городов России», – рассказали в организации.

Также, находясь на самоизоляции, ветераны Великой Отечественной войны не могут ухаживать за придомовыми участками. Волонтеры Победы навели порядок и высадили цветы и растения под окнами героев в честь Дня Победы и в знак благодарности за совершенный ими подвиг.

«9 мая ветераны привыкли делиться воспоминаниями, слушать военные песни. Также Герои ждут в гости и волонтеров, чтобы тепло поговорить за чашечкой чая. В этом году в связи с коронавирусом поздравить ветеранов в привычном формате нельзя, но добровольцы постарались сделать так, чтобы ветераны не почувствовали себя одинокими или забытыми. Сейчас нашим Героям как никогда нужна поддержка, внимание и живое человеческое общение, поэтому именно его мы организовали всеми возможными и, главное, безопасными для здоровья способами», – рассказала руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова.

Ранее президент Владимир Путин в 75-летнюю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Он поздравил ветеранов и всех россиян с этим праздником и пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.

Также акция «Бессмертный полк» в этом году проходит в режиме онлайн. Трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, «Победа», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», на различных онлайн-платформах, на портале «Бессмертного полка России». (www.polkrf.ru и http://polk.press/).