Попавшая в Коммунарку с COVID-19 Федермессер похвалила «бомбических» врачей

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» и директор Центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что ее тест на коронавирус показал положительный результат.

Федермессер как советник губернатора посетила Нижегородскую область, где помогала организовать борьбу против коронавируса, в частности, в связи с ситуацией в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.

В Facebook она поблагодарила главу региона Глеба Никитина, чья «твердость помогла не допустить приезда в Дивеево на Пасху сотен паломников». Федермессер заверила, что команда у Никитина «смелая, быстрая и ответственная, там с каждым в разведку можно».

Она рассказала, что в понедельник вечером «вернулась совершенно измотанная в Москву и, к сожалению, тут же слегла с высоченной температурой». Она отметила, что «вроде бы с командой соблюдали все необходимые меры предосторожности».

При этом месяц назад Федермессер уже болела. Тесты дали отрицательные результаты, но из-за симптомов она считала, что «все-таки был коронавирус».

«Но, видимо, это была какая-то другая зараза, – заявила она. – На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID».

У ее спутников «тесты пришли отрицательные», муж и сын «тоже здоровы», но сама она «расклеилась». По ее словам, «стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки в Коммунарку».

«По КТ в обоих легких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре», – заявила Федермессер, выразив уверенность, что «это ненадолго», ведь «долго болеть просто некогда».

Он рассказала, что «чувствует себя сегодня уже намного лучше», «особенно лежа». Федермессер заявила, что «отоспится» и попросила не переживать за нее, а также оставаться дома.

«Денис, ты организовал потрясающую службу, и команда у тебя - бомбическая. С вами не страшно!» – заявила она, обращаясь к главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко.

Она поблагодарила медиков, «работу которых со вчерашнего вечера наблюдает непосредственно из палаты».

Напомним, российские медики указывали, что опыт других стран в борьбе с COVID-19, своевременно введенный режим самоизоляции и ранняя диагностика позволили России обеспечить низкий уровень летальных исходов из-за коронавирусной инфекции.

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