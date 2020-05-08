Глава Киргизии поблагодарил Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил Москву за помощь в борьбе с коронавирусом.

В пятницу прошел разговор лидеров двух стран, сообщается на сайте Кремля.

«При обсуждении вопросов, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, Сооронбай Жээнбеков выразил признательность за оказываемую Россией всестороннюю помощь», – говорится в сообщении.

Президенты обменялись поздравлениями в связи с 75-летием годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В разговоре они подчеркнули особую значимость этого юбилея для народов стран, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы Путиным выразил от имени французов признательность российскому народу в связи с 75-летием Победы. Также в четверг президенты России и в телефонном разговоре обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом.