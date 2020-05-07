Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» в ходе торгов в четверг утром снижался на 40 копеек – до 74,18 рубля, курс евро опустился на 31 копейку, составив 80,17 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent опустился на 1,6% – до 29,26 доллара за баррель, передает РИА «Новости».