Путин потребовал обеспечить полное информирование россиян о льготах

Президент Владимир Путин потребовал максимально информировать граждан и представителей бизнеса о способах получения льгот. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по реализации принятых мер, направленных на поддержку экономики и социальной сферы.

«Все граждане и компании, руководители компаний, акционеры, собственники – они должны знать, у них должна быть полноценная информация о том, какие именно меры поддержки предлагаются правительством. Просто должна быть хорошая информация, полноценная и достоверная», – отметил Путин, сообщает ТАСС.

При этом на совещании отмечалось, что выплаты субсидий предпринимателям начнутся раньше запланированного срока.



«Как вы помните, вы нам поручили начать выплаты с 18-го числа. Мы постараемся это сделать пораньше, так как те налогоплательщики, которые сдали отчетность в ПФР раньше, – мы им сразу можем рассчитать, нет ли у них вот этого падения в 10% [числа сотрудников], и таким образом сразу будем перечислять им деньги», – сказал глава ФНС Даниил Егоров.

Кроме того, в ходе совещания президент потребовал от главы Минэкономразвития Максима Решетникова лучше изучить информацию о реализации принятых мер по поддержке экономики страны на фоне распространения коронавируса.

«Многое из того, что я сейчас услышал (в докладе министра – прим. ВЗГЛЯД), это тот перечень решений, которые ранее приняты, кое-что вы сказали о том, как эти решения работают, но не все», – отметил глава государства.

«Я бы попросил вас повнимательнее посмотреть внутрь, как реализуются эти решения, какое количество денег кому [выделено]. Структурировать надо всю эту информацию, чтобы владеть ситуацией вживую. Я попрошу вас повнимательнее посмотреть на эти вопросы», – сказал Путин.

Решетников в свою очередь сообщил, что, по данным на 29 апреля, экономическая активность российских предприятий снизилась на 33% по сравнению с базовым уровнем до введения ограничений на фоне карантина.

«Министерством экономического развития также организован оперативный мониторинг ситуации, для этого мы разработали несколько индикаторов. Во-первых, ежедневно мы рассчитываем индикатор экономической активности», – сказал министр. Он уточнил, что объем перенесенных налогов из-за коронавируса составил 217 млрд рублей.

Ранее Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу.