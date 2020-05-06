Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу

Президенту Владимиру Путину своевременно представили план по снятию ограничительных мер по коронавирусу, его озвучит на совещании с российским лидером глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, безусловно, все было представлено вовремя, и сегодня Попова как раз и будет разъяснять детали этого плана», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что этот план предстоит обсудить, участники совещания планируют это сделать.

Совещание с Путиным уже идет. Путин поручил губернаторам в ближайшие дни выработать планы действий по выходу из режима ограничений.

Напомним, на прошлой неделе Путин сообщил, что к 5 мая правительство, Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета должны дать рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики из режимов санитарных ограничений.