Путин потребовал готовить план восстановления экономики с учетом новой реальности

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства готовить план действий по восстановлению экономики, учитывая «новую реальность», связанную с распространением коронавируса.

«Планируя долгосрочную стратегию действий, мы должны учитывать новую реальность», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что необходимо учитывать изменения на рынках и в кооперационных связях, а также новые модели ведения бизнеса и научные достижения.

Кроме того, президент потребовал доложить ему о результатах реализации ранее принятых мер по поддержке населения и бизнеса.

«По этим и другим вопросам жду докладов к 6 мая», – сказал Путин, напомнив, что к 5 мая правительство, Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета должны дать рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики из режимов санитарных ограничений, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что ждет отчета в том числе о том, как организованы дополнительные федеральные выплаты медикам, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией, а также каким образом осуществляются дополнительные ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей на ребенка в возрасте до трех лет семьям, имеющим право на материнский капитал.

«Все решения, которые предлагаются, важно не просто принять, их нужно реализовать. С ощутимым результатом для граждан и для бизнеса, экономики», – указал президент.

Он также заявил, что по итогам докладов о реализации принятых мер будет дана оценка эффективности работы ведомств.

«В комплексе, на основе этих докладов и рекомендаций оценим эффективность работы ведомств, определим и дальнейшие действия федеральных властей и регионов», – сказал глава государства.

По его словам, он также просил правительство подготовить очередной пакет экстренных мер поддержки граждан и экономики. Эти решения, сказал президент, должны вступить в силу «уже в ближайшее время».

Накануне премьер Михаил Мишустин поручил до 25 мая разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и роста российской экономики.