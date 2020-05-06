Путин поручил губернаторам выработать план по выходу из режима ограничений

Президент России Владимир Путин на совещании по реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы поручил губернаторам в ближайшие дни выработать планы действий по выходу из режима ограничений.

«Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять. А где-то, возможно, планировать определенное обоснованное их смягчение», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент добавил, что любая поспешность в отмене ограничений чревата откатом назад в борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

Он также поручил доложить, как работают меры поддержки населения, сколько людей получили или получат помощь в ближайшее время.

«Хотел бы сегодня услышать, как на практике работают механизмы поддержки, и главное – сколько конкретно людей, семей, трудовых коллективов такую помощь уже получили или получат в самое ближайшее время: не когда-то потом, а именно в те сроки, которые были нами ранее установлены», – сказал Путин.

По его словам, нужно отдельно остановиться на проблемах и шагах, предпринимаемых для их решения. В том числе это касается корректировки нормативно-правовой базы.

Путин также сообщил, что 7 мая проведет совещание о ситуации в сфере транспорта.

В конце апреля президент заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая.