Россия сохранила лидерство по минимальному числу летальных исходов от коронавируса

Россия заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, но сохранила лидерство по минимальному числу летальных исходов на 1 млн человек.

Первые четыре места по числу официально подтвержденных случаев заражения занимают США, Испания, Италия и Великобритания соответственно.

В Германии, оказавшейся на шестом месте, по сведениям института имени Роберта Коха на утро среды, подтверждено 164807 случаев (накануне сообщалось о 163 860). На седьмом месте остается Франция, где, по данным властей, 132967 инфицированных, передает ТАСС.

При этом среди этих стран Россия сохраняет лидерство по минимальному числу летальных исходов на 1 млн человек. Этот показатель в России составляет всего 0,93%, в то время как в других государствах колеблется от 4 до 15%.

Кроме того, Россия остается одной из стран-лидеров по количество проведенных тестов на выявление коронавируса: в стране провели более 4 млн таких исследований.

За минувшие сутки в России подтвердили 10559 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 165 тыс. случаев заболевания.