Американские журналисты пожаловались на обстрелы со стороны полиции в Миннеаполисе

Ряд журналистов американских СМИ рассказали о нападениях со стороны полиции в Миннеаполисе в ночь на воскресенье.

Так, корреспондент Los Angeles Times Молли Хеннесси-Фиске рассказала об инциденте, когда полиция прижала группу журналистов к стене.

«Мы сообщили, что мы – пресса, и они в упор выпустили в нас слезоточивыq газ», – написала Хеннесси-Фиске в Twitter. Она заявила, что в ее ногу попали резиновые пули, из-за чего у нее шла кровь. Пострадала также фотокорреспондент Los Angeles Times Каролин Коул, передает РИА «Новости».

«Я освещала протесты с участием полиции в Фергюсоне в Миссури, в Батон-Руж в Луизиане, в Далласе и Лос-Анджелесе. Я также освещала военных США в зонах военных конфликтов, включая Ирак и Афганистан. До сегодняшнего вечера мне никогда не приходилось подвергаться стрельбе со стороны полиции», – добавила Хеннеси-Фиске.

Корреспондент местной газеты Minneapolis Star Tribune Райан Фейрклот рассказал, что сотрудники полиции выстрелили в окно его автомобиля, и его ранило осколками стекла.

«Полицейские выстрелили в окно со стороны водительского сиденья. Стекло разбилось в тот момент, когда я пытался быстро повернуть и уйти с их пути. Стекло вонзилось в меня», – заявил Фейрклот, опубликовав видео, где у него над левой бровью, идет кровь, также кровью забрызганы его джинсы.

Корреспондент канадской телекомпании CBC Сюзан Ормистон рассказала, что полицейские обстреляли ее резиновыми пулями, кроме того в нее попала канистра со слезоточивым газом.

Журналисты NBC Али Велши и Морган Чески со своими съемочными группами оказались в центре столкновений. В Велши попала резиновая пуля, а под ногами Чески взорвалась светошумовая граната.

Также полиция задержала фотожурналиста местного подразделения телекомпании CBS Тома Эвилса, причем камера работала в момент задержания. Полицейский приказал журналисту уходить, тот поинтересовался, куда, а затем стал уходить от правоохранителя, который набросился на него сзади, повалил на землю и надел ему наручники. На видеозаписи слышно, как Элвис говорит полицейскому, что не сопротивляется. В ногу сотруднику СМИ также попала резиновая пуля. Позже его отпустили.

Ранее сообщалось, что в Миннеаполисе полиция применила слезоточивый спрей против представителей СМИ, в том числе собственного корреспондента РИА «Новости». Тургиев продемонстрировал офицеру удостоверение сотрудника СМИ, в ответ на это полицейский, ничего не говоря, тут же пустил струю спрея ему в лицо.

В Сети появилась видеозапись, на которой видно применение слезоточивого спрея полицейскими Миннеаполиса против журналистов.

МИД назвал необоснованной жестокостью нападение на российского журналиста в США и призвал расследовать этот инцидент. Москва выразила беспокойство в связи с «участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими вспыхнувших после убийства Джоржда Флойда протестных акций в США».