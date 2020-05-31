Закрытую после пожара площадь перед Нотр-Дамом решено открыть

Власти Парижа с воскресенья открывают для посещения площадь перед собором Парижской Богоматери, которая была закрыта после пожара в прошлом году.

«После пожара в соборе в ночь с 15 на 16 апреля 2019 года на площади [перед собором] было выявлено загрязнение свинцом, что привело к ее немедленному закрытию», – цитирует ТАСС сообщении мэрии Парижа.

Отмечается, что проведенные несколько раз работы по очистке «позволили значительно снизить концентрацию свинца».

«На сегодняшний день Региональное агентство по здравоохранению (ARS) считает, что санитарные условия позволяют открыть площадь для публики. В соответствии с рекомендациями ARS городская администрация будет проводить регулярную чистку площади, а также продолжит делать соответствующие анализы», – добавили в мэрии столицы Франции.

Открытие площади и прилегающей к ней улицы состоится в воскресенье в 15.00 (16.00 мск).

Напомним, 15 апреля 2019 года в Париже случился крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери. Обрушились шпиль и крыша здания, реликвии собора не пострадали. По предварительным данным, возгорание произошло из-за проблем с электричеством.

После пожара парижан предупредили о загрязнении свинцом территории рядом с собором. В результате пожара были расплавлены около 400 тонн свинцовых листов, покрывавших крышу собора. Отмечалось, что у парижских детей был выявлен опасный уровень свинца в крови.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за пять лет.

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с французскими бизнесменами заявил, что компании из России готовы принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери. После этого Франция официально пригласила российских экспертов для восстановления собора.

Укрепление собора Парижской Богоматери и обеспечение безопасности здания обошлось в 85 млн евро.

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