На укрепление Нотр-Дама потратили 85 млн евро

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5 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:53  |  vz.ru
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Какие газовые победы празднует Россия

Когда Россия строила первый газопровод в Европу пятьдесят лет назад, ее тоже многие критиковалиФото: Gazprom/Global Look Press
Россия, наконец, пожинает плоды своих многолетних газовых трудов. Впервые из России трубопроводный газ пошел не в Европу, а в Китай. Шесть лет назад этот контракт стал сенсационным и положил начало развороту России на восток. Однако отказывать от Европы Газпром не собирается. На финишную прямую вышли два морских газопровода для «неукраинских» поставок газа в Европу. Для это на юге Европы пришлось совершить настоящий турецкий гамбит, а на севере – выдержать невообразимый прессинг. Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Экс-глава АвтоВАЗа сбежал от суда в футляре от контрабаса

65-летний Карлос Гон провел за нос японские спецслужбыФото: Christophe Morin/imago stock&people/Global Look Press
Один из самых авторитетных управленцев в автомобильном мире, бывший руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, бывший глава совета директоров АвтоВАЗа пережил поистине драматическую историю. Он смог сбежать из Японии, где его ждал суд за налоговые нарушения – и сделано это было приемами из дешевого криминального детектива. Подробности...
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В чем Зеленский изменил Украину за год

Зеленскому действительно многое удалось поменять на Украине одним ударомФото: «Я, ты, он, она», КіноКвартал
Прошедший 2019 год для Украины прошел под знаком черта из табакерки. Роль «чертика (точнее – клоуна) из табакерки» сыграл Владимир Зеленский. Политический 2019 год в Украине начался заявлением Зеленского о намерении участвовать в выборах за несколько минут до поздравления Петра Порошенко и заканчивается его собственным новогодним поздравлением – в качестве президента. Что же продемонстрировал новый президент Украины? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Банкротство либералов привело к возрождению культа Сталина

Максим Соколов, публицист
Легенда о товарище Сталине имеет вполне очевидные корни в неустройстве отечественного быта. Массово ощущаемый дефицит справедливости порождает запрос на миф о жестокой и неумолимой справедливости. Подробности...
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Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем резкое падение эффективности такого явления, как пропаганда – во всяком случае, в том виде, в каком она существовала последние десятилетия. Люди научились различать настоящее самопожертвование и имитацию подвига. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Социальный расизм должен быть правильным

Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодня «элитой» провозглашают себя такие же примитивные животные, как и я сам. Или даже хуже. Кажется, в современном обществе действует отрицательный отбор – и на самом верху оказываются не лучшие, не светлые, не безупречные, а совсем наоборот. Подробности...
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    Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

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              На укрепление Нотр-Дама потратили 85 млн евро

              5 января 2020, 14:39

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Укрепление собора Парижской Богоматери и обеспечение безопасности здания обошлось в 85 млн евро, заявил куратор по вопросам восстановления собора Жан-Луи Жоржелен.

              «На стадии укрепления и обеспечения безопасности собора уже использовано 85 млн евро», – сообщил Жоржелен на радиостанции «Европа 1», передает ТАСС.

              Объем заявленных пожертвований на восстановление здания составляет 922 млн евро.

              «Из этих обещанных средств 600 млн евро должны поступить из французских источников, 70 млн – из-за рубежа», – сказал Жоржелен.

              Куратор пояснил, что реально собранная сумма составляет от 400 до 500 млн евро. Он добавил, что на восстановление Нотр-Дама может быть собрано больше денег.

              Жоржелен уточнил, что до того, как строительные леса не будут демонтированы с того места, где располагался шпиль, преждевременно говорить о том, что собор удалось спасти от обрушения.

              «На данном этапе мы не можем сказать, что Нотр-Дам спасен, так как впереди очень важный этап – демонтаж установленных конструкций», – пояснил Жоржелен.

              В ноябре Франция официально пригласила российских экспертов для восстановления собора Парижской Богоматери.

              Напомним, 15 апреля 2019 года в Париже случился крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери, огонь уничтожил большую часть кровли, часы и верхнюю часть шпиля.

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