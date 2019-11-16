Франция пригласила российских экспертов для восстановления Нотр-Дама

Франция официально пригласила российских экспертов для восстановления собора Парижской Богоматери, заявила посол республики в России Сильви Берманн.

Берманн сообщила журналистам в ходе визита в Ханты-Мансийск, что Франция пригласила российских экспертов для помощи в восстановлении собора Парижской Богоматери, передает РИА «Новости».

«Мы готовы сотрудничать с Россией, мы официально их пригласили, благодарны за то, что нам помогут. Я лично была очень тронута, что в момент, когда это случилось, россияне с большим состраданием отнеслись к этому», – добавила она.

Губернатор Югры Наталья Комарова добавила, что в автономном округе есть талантливые люди, готовые участвовать в проектах по восстановлению собора.

Ранее член президиума научно-методического совета по охране и реставрации недвижимых памятников культуры Минкультуры Лев Лифшиц в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что у российских архитекторов-реставраторов недостаточно знаний и опыта, чтобы помочь в восстановлении Нотр-Дама.

Напомним, 15 апреля в Париже случился крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери, огонь уничтожил большую часть кровли, часы и верхнюю часть шпиля.

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