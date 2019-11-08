Эксперт усомнился в необходимости российской помощи при реставрации Нотр-Дама

У российских архитекторов-реставраторов недостаточно знаний и опыта, чтобы помочь в восстановлении Нотр-Дама, заявил газете ВЗГЛЯД член президиума научно-методического совета по охране и реставрации недвижимых памятников культуры Минкультуры Лев Лифшиц.

Франция пообещала направить России официальное приглашение принять участие в восстановлении сгоревшего в апреле собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама). Сразу после пожара российский президент Владимир Путин сам предложил помощь, однако все это время шли переговоры.

«Я сомневаюсь, что во Франции нет сил и возможностей восстановить Нотр-Дам собственноручно. Это сложная проектная работа, требуются архитекторы-реставраторы с богатым знанием материала, древних технологий и большим опытом. Да, у нас в стране много талантливых специалистов, но не думаю, что их помощь может как-то пригодиться в Париже», – говорит Лифшиц.

Эксперт уверен, что это чисто политическая акция. Французы – вежливый народ, возможно они пригласят кого-то из России принять участие в проекте, но это будет формальность, а не реальная помощь, уверен Лифшиц. Тем не менее на данный момент открытых предложений по реставрации собора Парижской Богоматери не поступало.

Напомним, 15 апреля в Париже случился крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери, который смогли потушить только к утру. Здание избежало полного разрушения, но огонь уничтожил большую часть кровли, часы и верхнюю часть шпиля. Точная причина возгорания неизвестна, однако по официальной версии пожар связывают с реставрационными работами. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор в течение пяти лет.

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