Франции понадобилась помощь России в восстановлении Нотр-Дама

Франция подтвердила желание прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении Нотр-Дама, где весной произошел пожар, сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По словам Швыдкого, переговоры шли весь год, причем Москва сама предложила свою помощь. Он добавил, что решение Парижа свидетельствует о признании достоинств российской науки, передает РИА «Новости».

Ранее в Минкультуры России заявили, что не планируют собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара собора Парижской богоматери, опровергнув сообщения СМИ со ссылкой на главу департамента музеев ведомства Владислава Кононова, где утверждалось, что министерство якобы предложит музеям организовать сбор средств на восстановление Нотр-Дам-де-Пари.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Обрушились шпиль и крыша здания, реликвии собора не пострадали. По предварительным данным, возгорание произошло из-за проблем с электричеством.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за пять лет.

Напомним, 18 апреля президент России Владимир Путин в ходе встречи с французскими бизнесменами заявил, что российские компании готовы принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери.

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