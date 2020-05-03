Главный кардиолог Минздрава предложил ужесточить меры против коронавируса

Ограничительные меры, принимаемые в России из-за новой коронавирусной инфекции, должны быть жестче, а степень ответственности за их нарушение – выше, считает главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Минздрава Сергей Бойцов.

«Полагаю, что основная причина роста выявления инфицированных коронавирусом – увеличение количества ПЦР-тестов. Кроме того, идет развитие эпидемического процесса в регионах. Однако нельзя исключить и следствие недостаточной дисциплированности граждан. С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований – выше», – передает ТАСС слова Бойцова.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 633 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5345 (50,3%) без клинических проявлений. Всего в России зарегистрировано 134 687 случаев (+8,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.За сутки в России умерли 58 человек с COVID-19, за все время – 1280. За 2 мая в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах». Прирост за сутки составил 1010 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД