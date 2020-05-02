В России подтвердили 9623 новых случая коронавируса

В России за сутки подтвердили 9623 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 124 054 случая коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах». При этом 46,6% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число новых случаев за сутки отмечено в Москве – 5358, Московской области – 807, Санкт-Петербурге – 323.

Таким образом, Россия вышла на седьмое место по числу вирус-положительных пациентов в мире, передает ТАСС.

Зафиксировано 57 летальных исходов. За весь период зафиксировано 1222 летальных исхода.

За сутки в России полностью выздоровели 1793 человека. Всего в стране выздоровели 15 013 человек.

Накануне, 1 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7933. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 1690.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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