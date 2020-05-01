За сутки в России подтверждено 7933 случая коронавируса

В России за сутки подтвердились 7 тыс. 933 случая новой коронавирусной инфекции во всех регионах страны, умерли 96 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-2019.

«За последние сутки в России подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1601 человек», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Указывается, что всего в стране зарегистрировано 114 тыс. 431 заболевший, выздоровели 13 тыс. 220 человек.

«Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 1169 человек», – сообщает оперштаб.

В оперативном штабе отметили, что 3 тыс. 561 случай заражения зафиксирован в Москве, всего в столице 57 тыс. 300 заразившихся. Рост числа инфицированных коронавирусом в столице составил 6,6%, передает ТАСС.

В России рост числа заразившихся за сутки составил 7,4%.

Количество заразившихся коронавирусом в Калужской, Тульской и Ростовской областях превысило 1 тыс. человек, более 1 тыс. зафиксировано в девяти регионах.

В четверг в России было подтверждено 7099 новых случаев коронавируса. Это на 834 меньше, чем 1 мая. У 39,9% не имелось клинических проявлений болезни. Зафиксирован 101 летальный исход.