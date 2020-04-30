В России зарегистрированы 7099 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 7099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю за заболеванием.

«За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 39,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 101 летальный исход», – говорится в сообщении Telegram-канала «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

При этом за сутки полностью выздоровели 1333 человека.

На утро 30 апреля в России всего зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

В среду в России был подтвержден 5841 новый случай коронавируса. Это на 1258 случаев меньше, чем 30 апреля. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. При этом за сутки полностью выздоровели 1830 человек.

Профессор, доктор химических наук Леонид Ринк, известный как один из создателей советской боевой отравляющей системы «Новичок», рассказал газете ВЗГЛЯД о разработанном более 20 лет назад препарате диуцифон, который, по его мнению, поможет в борьбе с коронавирусом.