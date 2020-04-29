В России зарегистрирован 5841 новый случай коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 5 тыс. 841 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю за заболеванием.

«За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов.», – говорится в сообщении Telegram-канала «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 830 человек.

На утро 29 апреля в России всего зарегистрировано 99 тыс. 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исходов, выздоровели 10 тыс. 286 человек.

Во вторник в России было подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Также во вторник президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая – таким образом, к праздничным дням добавлены 6, 7 и 8 мая. При этом Путин подчеркнул, что распространение эпидемии коронавируса в России удалось затормозить.