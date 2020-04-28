В России зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю за заболеванием.

«За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 72 летальных исхода», – говорится в сообщении Telegram-канала «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 110 человек.

На утро 28 апреля в России всего зарегистрировано 93 тыс. 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 тыс. 456 человек.

В понедельник в России было подтверждено 6 тыс. 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Тем временем жертвами коронавируса в мире стали более 198 тыс. человек, общее число вирус-положительных – 2 млн 878 тыс. 196 человек.