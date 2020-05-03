В России за сутки зарегистрированы 10 633 новых случаев коронавируса, у половины выявленных за сутки заболевших не было симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 633 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5345 (50,3%) без клинических проявлений», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Всего в России зарегистрировано 134 687 случаев (+8,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки в России умерли 58 человек с COVID-19, за все время – 1280.

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве – 5948, Подмосковье – 822, Санкт-Петербурге – 295.



За 2 мая в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах». Прирост за сутки составил 1010 человек.

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